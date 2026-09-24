/అక్కడ మళ్లీ భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. మరి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: భారతదేశంలో పండుగ సీజన్ ప్రారంభమైంది. దసరా, ధంతేరస్, దీపావళి పండుగల కోసం కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో బంగారం కొనుగోళ్లు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. అయితే, ఇటీవలి రోజుల్లో బంగారం ధరలలో ఆకస్మిక హెచ్చుతగ్గులు చోటుచేసుకున్నాయి. పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు, యూఎస్ టారిఫ్లు, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు, డాలర్ వంటివి బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. కొన్ని రోజుల క్రితం, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచింది. దీనివల్ల డాలర్, బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరిగి, బంగారం ధరలు పడిపోయాయి. అయితే, పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు సడలడం, ముడి చమురు ధరలు తగ్గడంతో బులియన్ మార్కెట్లో పరిస్థితి మారింది. బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, గ్లోబల్ మార్కెట్తో పాటు హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో సెప్టెంబర్ 24 నాటి బంగారం, వెండి ధరలను పరిశీలిద్దాం.
గ్లోబల్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయాయి:
అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ భారీగా పడిపోయాయి. స్పాట్ గోల్డ్ రేటు ఔన్సుకు $42 మేర తగ్గింది. దీంతో, బంగారం ధర ఔన్సుకు $4,297కి పడిపోయింది. స్పాట్ సిల్వర్ రేట్ ఔన్సుకు 2.64 శాతం తగ్గింది. ప్రస్తుతం వెండి ధర ఔన్సుకు $64.26గా ఉంది.
హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు:
వరుసగా రెండు రోజుల పాటు తీవ్రంగా తగ్గిన తర్వాత, హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు అకస్మాత్తుగా పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన గోల్డ్ రేట్ 10 గ్రాములకు రూ.870 పెరిగింది. దీంతో ఔన్సు పసిడి ధర రూ.1,54,200కి చేరింది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేట్ 10 గ్రాములకు రూ.800 పెరిగింది. దీంతో ఔన్సు బంగారం ధర రూ.1,41,350కి చేరింది. వెండి ధరలు రెండు రోజులుగా స్థిరంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం, వెండి కిలోగ్రాముకు రూ.2,55,000 వద్ద అమ్ముడవుతోంది.
విశాఖపట్నం, విజయవాడలో బంగారం ధరలు:
ఏపీలోని వైజాగ్ , విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కూడా నేడు బంగారం ధరలు మారాయి. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర కిలోగ్రాములకు రూ. 800 పెరిగి రూ.1,41,350కి చేరింది. అదేవిధంగా, 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.870 పెరిగి రూ.1,54,200కి చేరింది. వెండి కిలోగ్రాముకు రూ.2,55,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
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