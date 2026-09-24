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అక్కడ మళ్లీ భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. మరి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు బిగ్ అలర్ట్. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఔన్స్ బంగారం ధర ఏకంగా 40 డాలర్లకు పైగానే పడిపోయింది. అయితే దేశీయంగా మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉందని చెప్పాలి. హైదరాబాద్, విశాఖ వంటి నగరాల్లో బంగారం ధరలు నేడు పెరిగాయి. వెండి ధరలు మాత్రం స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే నేడు సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 24, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:43 AM IST
అక్కడ మళ్లీ భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. మరి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అక్కడ మళ్లీ భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. మరి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
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