/బంగారం ధరలు తగ్గాయ్.. జులై 25 వే తేదీ ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today: జూలై 25, శనివారం నాటి బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,42,698. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,31,771. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,22,830. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈరోజు ధర తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఇప్పుడు ఔన్సుకు 4,060డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ముడి చమురు ధరలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఎర్ర సముద్రంలో సౌదీ అరేబియాకు ముడి చమురు సరఫరా చేసే నౌకలపై యెమెన్కు చెందిన హౌతీలు దాడి చేయడంతో ఉద్రిక్తతలు తలెత్తాయి. ఇది ముడి చమురు ధరపై ప్రభావం చూపుతోంది. మరోవైపు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం ద్రవ్యోల్బణం పెరగడానికి దారితీసింది. అయితే, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతోందన్న వార్తల నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. ఈలోగా, పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు డాలర్ను బలపరుస్తున్నాయి. ఇది కూడా బంగారం ధరల తగ్గుదలకు దోహదపడుతోంది. డాలర్ బలపడటం బంగారం ధరలను తగ్గిస్తుంది.
మరోవైపు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచుతుందనే అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా, బంగారం ధరలు ఎటువైపు వెళ్తాయనే దానిపై చర్చ మొదలైంది. పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు బంగారం ధరలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్లపై వడ్డీ రేట్లు పెరగడం బంగారం ధరలు పడిపోవడానికి కారణమవుతోంది.
అంతేకాకుండా, బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో, పెద్ద పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులపై లాభాలను స్వీకరిస్తున్నారు. ఈ పరిణామం సరఫరాను పెంచుతూ, ధరలలో తీవ్రమైన పెరుగుదలకు దారితీస్తోంది. ఇంకా, ఆషాఢ మాసంలో భారతదేశంలో బంగారం అమ్మకాలు తగ్గడాన్ని కూడా బంగారం ధరల తగ్గుదలకు ఒక కారణంగా పేర్కొనవచ్చు.
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