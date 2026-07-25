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బంగారం ధరలు తగ్గాయ్.. జులై 25 వే తేదీ ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ, భౌగోళిక, రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. నేడు జులై 25వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 25, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:30 AM IST
బంగారం ధరలు తగ్గాయ్.. జులై 25 వే తేదీ ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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