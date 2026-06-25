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Gold Rate Today: భారీగా దిగొచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు.. జూన్ 25వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ పతనం కొనసాగుతోంది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు చల్లపడటంతోపాటు అమెరికా డాలర్ విలువతోపాటు అక్కడ బాండ్ రాబడులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నేడు జూన్ 25వ తేదీ గురువారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ బంగారం ధర 158 డాలర్లు తగ్గింది. దీంతో 3975 డాలర్లకు బంగారం, వెండి 9.3శాతం క్షీణించి 56.3 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఫలితంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా దిద్దుబాటుకు గురయ్యాయి. నేటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 25, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:05 AM IST
Gold Rate Today: భారీగా దిగొచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు.. జూన్ 25వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇవే..!!
Image Credit: FILESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భారీగా దిగొచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు.. జూన్ 25వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇవే..!!
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