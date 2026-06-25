/Gold Rate Today: భారీగా దిగొచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు.. జూన్ 25వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు భారీ దిద్దుబాటు చర్యకు గురవుతున్నాయని. ఫలితంగా భారీగా తగ్గుతున్నాయని. ఇరాన్ అమెరికా శాంతి ఒప్పందంతోపాటు డాలర్ విలువ నిరంతరం పెరగడం వంటి పరిస్థితుల మధ్య ఈ విలువైన లోహాల్లో తగ్గుదల చోటుచేసుకుంది. అంతేకాకుండా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందనే అంచనాలు పెరగడంతో, సురక్షిత ఆస్తులుగా భావించే బంగారం, వెండి ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయాయి. కమోడిటీ మార్కెట్లో.. అక్టోబర్ 5వ తేదీకి సంబంధించిన గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ రూ. 5,900 కంటే ఎక్కువ (3.85%) తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,44,380కి చేరాయి. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీకి సంబంధించిన సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ రూ. 10,231 (4.43%) తగ్గి, కిలోకు రూ. 2,20,566 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 5000 తగ్గి రూ. 1,44,100కు చేరుకుంది. కిలో వెండి ధర రూ. 13,000 తగ్గి రూ. 2,22,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
కమోడిటీ మార్కెట్లో వచ్చిన భారీ క్షీణత కారణంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపింది. 10 గ్రాముల 24K బంగారం ధర సుమారుగా రూ. 2,900 మేర తగ్గి రూ. 1.42 లక్షలకు చేరింది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1.30 లక్షలు కాగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1.06 లక్షలుగా ఉంది. అదేవిధంగా.. వెండి ధర కూడా భారీగా పడిపోయింది. బులియన్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర నిన్నటితో పోలిస్తే రూ. 5,500 మేర తగ్గి, కిలోకు రూ. 2.22 లక్షలకు చేరింది. కమోడిటీ మార్కెట్లో కనిపించిన ఈ తగ్గుదల శుక్రవారం బులియన్ మార్కెట్లో కూడా ప్రతిబింబిస్తుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి కూడా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి. బంగారం 3శాతం పైగా పడిపోయి ఔన్సుకు $4,021.80 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. వెండి 5.16% పడిపోయి ఔన్సుకు $58.86 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. బంగారం, వెండి ధరలు వాటి రికార్డు స్థాయిల నుండి ఎంత తగ్గాయి? బంగారం ఒకప్పుడు కిలోకు రూ. 1.93 లక్షలకు చేరగా, ఇప్పుడు అది రూ. 49,000 తగ్గి రూ. 1.44 లక్షలకు పడిపోయింది. మరోవైపు, వెండి ఒకప్పుడు కిలోకు రూ. 4.20 లక్షలకు చేరగా, ఇప్పుడు సరిగ్గా రూ. 2 లక్షలు తగ్గి రూ. 2.20 లక్షలకు పడిపోయింది.
అమెరికా డాలర్ బలపడటం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాల కారణంగానే ఈ లోహం ధరలో తీవ్ర పతనం చోటుచేసుకుందని హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ చెబుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బలహీనపడుతున్న సెంటిమెంట్ను కూడా బంగారం, వెండి ధరల పతనానికి మరో కారణంగా పేర్కొంటున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు పడిపోయాయి.
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