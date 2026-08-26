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శ్రావణమాసం వేళ దిగొచ్చిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఆగస్టు 26వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే నేడు తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,62,400 పలికినట్లు చూడవచ్చు. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,50,200 వద్ద ఉంది. ఒక కేజీ వెండి ధర రూ. 2,50,100 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 26, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:34 AM IST
శ్రావణమాసం వేళ దిగొచ్చిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఆగస్టు 26వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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