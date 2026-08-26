/శ్రావణమాసం వేళ దిగొచ్చిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఆగస్టు 26వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే నేడు తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,62,400 పలికినట్లు చూడవచ్చు. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,50,200 వద్ద ఉంది. ఒక కేజీ వెండి ధర రూ. 2,50,100 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. బంగారం ధరలు గడచిన వారం రోజులుగా పెరిగినప్పటికీ నేడు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు దిగడమే అని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మూడు నెలల గరిష్ఠానికి చేరువయ్యాయి. ఈ వారం ప్రారంభంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర స్వల్పంగా 0.1 శాతం తగ్గింది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,647.05 డాలర్లుగా నమోదైంది. ఇది మే మధ్యకాలం తర్వాత అత్యధిక స్థాయికి చేరినట్లు చెప్పవచ్చు. బంగారం ధర ఈ నెలలో ఇప్పటివరకు 15 శాతానికి పైగా పెరిగింది. యూఓబీ ప్రకారం బంగారం సెప్టెంబర్ 1999 తర్వాత అత్యుత్తమ నెలవారీ లాభంగా పేర్కొంటున్నారు.
ఇక గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఔన్స్కు 4,694.50 డాలర్లుగా నమోదైంది. బలహీనపడుతున్న అమెరికా డాలర్ బంగారం ధరకు మద్దతుగా నిలుస్తోందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా విదేశీ కరెన్సీ కొనుగోలుదారులకు డాలర్ బలహీనతతో బంగారం ఆకర్షణీయంగా మారుతోంది. నిజానికి గత రెండు వారాలుగా బంగారం ధర పెరగడానికి అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ రాబడులు తగ్గడం కూడా కారణంగా చెప్పవచ్చు. అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ ఈ నెలలో 0.8 శాతం పడిపోయింది.
అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల బైబ్యాక్ ప్రణాళికలు సైతం ట్రెజరీ రాబడులపై ఒత్తిళ్లను పెంచుతున్నాయి. మరోవైపు వడ్డీ రేట్లపై ఫెడ్ నిర్ణయాల కోసం పెట్టుబడిదారులు ఎదురుచూస్తున్నారు. జాక్సన్ హోల్ సమావేశంలో ఫెడ్ చైర్ వార్ష్ ప్రసంగంపై మార్కెట్ల దృష్టి ఉంది. డోవిష్ సంకేతాలు వస్తే బంగారం ధరలకు మరింత బలమైన మద్దతు లభించొచ్చని ఆశిస్తున్నారు.
నగల మార్కెట్ పై ప్రభావం...
అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలకు చేరడంతో భారతదేశంలో బంగారు నగల కొనుగోలుదారులపై ధరల భారం పెరుగుతోంది. ప్రపంచ బంగారు నగల డిమాండ్లో అధిక ధరల కారణంగా పరిమాణపరమైన డిమాండ్ తగ్గుతున్నప్పటికీ, రూపాయి విలువలో ఖర్చు మాత్రం పెరుగుతోంది. భారత్లోనూ ఇదే ధోరణి కనిపిస్తోంది. 2026 తొలి త్రైమాసికంలో భారత బంగారం డిమాండ్ విలువ 47% పెరిగినప్పటికీ, నగల డిమాండ్ 19% తగ్గింది అని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ తెలిపింది. అంటే ప్రజలు పూర్తిగా బంగారం కొనడం ఆపడం కాకుండా, అధిక ధరల నేపథ్యంలో తక్కువ బరువున్న డిజైన్లు, అవసరమైన సందర్భాల్లో మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం వంటి మార్పులు చేస్తున్నారు.
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