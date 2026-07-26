/పతనం దిశలోనే పసిడి ధర.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేటి ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఆదివారం ఉదయం భారత మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలలో స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఈ రోజు ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఇది కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చిందని చెప్పాలి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్, గుంటూరు వంటి నగరాల్లో ప్రధానంగా 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,44,930 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. అదేవిధంగా, 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ. 1,32,850 వద్ద నిలకడగా ఉంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,08,700 వద్ద స్థిరంగా ఉంది.
దేశవ్యాప్తంగా ముంబై, కోల్కతా వంటి ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ధరల మాదిరిగానే ఉన్నాయి. అయితే, ఢిల్లీ, చెన్నైలలో ధరలలో స్వల్ప వ్యత్యాసం ఉంది. ఢిల్లీ, చెన్నైలలో 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,33,000గా నమోదైంది. వెండి విషయానికి వస్తే, హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,40,000 వద్ద స్థిరంగా ఉంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులు , స్థానిక పన్నుల ఆధారంగా బంగారం, వెండి ధరలు ప్రతిరోజూ మారుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల, కొనుగోలు చేసే ముందు మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో తాజా ధరలను సరిచూసుకోవడం ఉత్తమం.గత ఏడాది కాలంలో బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుండి ఈక్విటీ మార్కెట్లో జరిగిన భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడి అని చెప్పాలి. ఈ నేపథ్యంలో, పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని ఒక సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించి అందులో పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రారంభించారు. గత ఏడాది కాలంలో బంగారం ధరను పరిశీలిస్తే, అది సుమారుగా 70 నుండి 80శాతం పెరుగుదలను చూపిస్తుంది. జనవరి 2026 నాటికి బంగారం ధర రూ. 1.83 లక్షలకు చేరుకుంది. అయితే, అప్పటి నుండి బంగారం ధర సుమారుగా రూ. 40,000 మేర తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు. గత 7 నెలలుగా బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి.
గత నెల బంగారం ధరను పరిశీలిస్తే, అది సుమారుగా 1శాతం తగ్గినట్లు చూడవచ్చు. అయితే, భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా లేదా తగ్గుతాయా అనే దానిపై చాలా మంది సందేహంగా ఉన్నారు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం, వడ్డీ రేట్లు పెంచితే డాలర్ విలువ పెరుగుతుంది. అదనంగా, అమెరికా జారీ చేసిన ట్రెజరీ బాండ్లపై వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను ట్రెజరీ బాండ్ల వైపు మళ్లించవచ్చని, తద్వారా బంగారం డిమాండ్ తగ్గి, లాభాల స్వీకరణకు దారితీస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
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