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పతనం దిశలోనే పసిడి ధర.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేటి ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఆదివారం ఉదయం భారత మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలలో స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఈ రోజు ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఇది కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చిందని చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 26, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:20 AM IST
పతనం దిశలోనే పసిడి ధర.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేటి ధరలివే..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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