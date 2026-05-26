/Gold Rate Today: రూ. 20,000 తక్కువ ధరకు పసిడి.. మే 26వ తేదీ మంగళవారం బంగారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. నేడు మే 26వ తేదీ మంగళవారం ధరలు చూస్తే 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,63,300 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,46,550 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,77,621 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. జనవరి 23వ తేదీన బంగారం ధర రూ. 1.83లక్షల వద్ద ఆల్ టైం రికార్డును నమోదు చేసింది. అక్కడి నుంచి తగ్గుతూ వచ్చి మళ్లీ పెరిగింది. అయినప్పటికీ ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి నుంచి ఇప్పటికీ తులంపైూ 20000వేలు తక్కువగానే ఉందని చెప్పాలి.
అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు కారణంగా బంగారం ధర హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది. నేడు మే 26వ తేదీ మంగళవారం మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందే, ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,63,300 కు పెరిగింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర 0.04శాతం అంటే రూ. 56 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,025 కు చేరింది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,081 వద్ద ముగిసింది. ఈ ఏడాది జనవరి 29న ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,80,779 వద్ద అత్యధిక స్థాయికి చేరుకోవడం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $4,570.07 కు పెరుగుతోంది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, మంగళవారం ఉదయం నాటికి ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,857 కు చేరుకుంది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,59,530గా ఉంది.
జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలోని బులియన్ మార్కెట్లో, డాలర్ బలహీనపడటం, అమెరికా-ఇరాన్ల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందనే ఆశల కారణంగా.. సోమవారం బంగారం ధర రూ.300 పెరిగి, 10 గ్రాములకు రూ.1.65 లక్షల స్థాయికి చేరుకుంది. స్థానిక మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం ధర రూ.300 పెరిగింది. శుక్రవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,64,900 ఉండగా అది 10 గ్రాములకు రూ.1,65,200కు పెరిగింది.
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందనే ఆశల నేపథ్యంలో.. సోమవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 426 పెరిగి రూ. 1,59,105కు చేరింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూన్ డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర రూ. 426, అంటే 0.27 శాతం పెరిగి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,105కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, న్యూయార్క్లోని కామెక్స్ జూన్ కాంట్రాక్ట్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర దాదాపు ఒక శాతం పెరిగి, ఔన్సుకు $4,590.62కు చేరింది.
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, బాండ్ల రాబడులు తగ్గడం, డాలర్ బలహీనపడటం వల్లే బంగారం ధరలు పెరిగాయని నిపుణులు తెలిపారు. అయితే, రూపాయి బలపడటం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరల పెరుగుదలను పరిమితం చేసింది. బంగారం స్వల్ప సానుకూల ధోరణితో ట్రేడ్ అయిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, రూపాయి బలంగా బలపడటం దేశీయ ధరల పెరుగుదలను పరిమితం చేసింది. బంగారం కొత్త వారాన్ని సానుకూల ధోరణితో ప్రారంభించిందని చెబుతున్నారు.
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య ఒక ఒప్పందం కుదిరే అవకాశంపై పెరుగుతున్న ఆశలు, అధిక ఇంధన ధరలు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లపై ఉన్న ఆందోళనలను తగ్గించడంతో, బంగారం ధరలు గత వారం తగ్గుదల నుండి కొంత కోలుకున్నాయి. కొనసాగుతున్న దౌత్యపరమైన పురోగతి, ఇంధన మార్కెట్లకు సంబంధించిన ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలను తగ్గించడం ద్వారా బంగారం, వెండికి మద్దతు ఇవ్వగలదని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అయితే, చర్చలలో ఏదైనా అంతరాయం లేదా పునరుద్ధరించిన భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్ అస్థిరతను పెంచి, పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్పై భారం మోపగలవని చెబుతున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
