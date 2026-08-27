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శ్రావణ శుక్రవారం ముందు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 27వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాల కారణంగా బంగారం ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయని చెప్పాలి. అయితే వరుసగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలకు నేడు ఆగస్టు 27వ తేదీ కాస్త బ్రేక్ పడింది. దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. దీంతో కొనుగోలుదారులకు కాస్త ఊరట లభించిందని చెప్పాలి. పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలని భావిస్తున్నవారికి ఈ తగ్గుదల కాస్త ఉపశమనం కలిగిస్తోందని భావిస్తున్నారు. నేడు ఆగస్టు 27వ తేదీ గురువారం వెండి, బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 27, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:27 AM IST
శ్రావణ శుక్రవారం ముందు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 27వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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