/శ్రావణ శుక్రవారం ముందు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 27వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: శ్రావణ శుక్రవారం ముందు బంగారం ధర భారీగా తగ్గింది. కిలో వెండి ఏకంగా 10వేల మేర దిగివచ్చింది. నేడు ఆగస్టు 27వ తేదీ గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 164,240. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.150,550. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.249,411. నిన్నటి బంగారం ధరలతో పోల్చి చూస్తే, తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల విడుదలైన యూఎస్ ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల తర్వాత, బంగారం ధరలు మరింత పడిపోయాయి. ప్రస్తుతం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ బంగారం ధరలు 1.4% తగ్గి, ఔన్సుకు $4,592 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
అంతకుముందు, ఇది $4,650 పైన ట్రేడ్ అయ్యింది. అంతేకాకుండా బుధవారం నాడు బంగారం ధరలు మే 14వ తేదీ తర్వాత అత్యధిక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇంకా, బంగారం మార్కెట్లో లాభాల స్వీకరణ (ప్రాఫిట్ బుకింగ్) ఒక ప్రధాన కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు. నిరంతరం పెరుగుతున్న బంగారం ధరల నుండి లాభం పొందడానికి చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారు, ఇది కూడా బంగారం ధరల పతనానికి ఒక ప్రధాన కారణంగా పేర్కొంటోంది.
బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గాయి?
ప్రస్తుత బంగారం మార్కెట్ను పరిశీలిస్తే, యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.9 శాతం తగ్గి $4,653 వద్ద ముగిశాయి. అదే సమయంలో, యూఎస్ డాలర్ 0.3 శాతం బలపడింది. దీనిని బంగారం ధరల తగ్గుదలుగా చూడవచ్చు. సాధారణంగా, డాలర్ బలపడినప్పుడల్లా బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి. ఈ పరిణామాన్ని దాని ఫలితంగా చూడవచ్చు. అయితే, బంగారం ధరలలో వచ్చిన ఆకస్మిక పెరుగుదల మరియు ప్రస్తుత తగ్గుదల కారణంగా, పెట్టుబడిదారులు మరియు కొత్త పెట్టుబడిదారులు గందరగోళానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
బంగారంపై ప్రభావం చూపే అంశాలు ఇవే:
బంగారంపై ప్రభావం చూపే నిర్దిష్ట డేటాను పరిశీలిస్తే, జూలైతో ముగిసిన 12 నెలల కాలంలో యూఎస్ పీసీఈ ద్రవ్యోల్బణం 3.7 శాతంగా నమోదైంది. ఆర్థికవేత్తలు పీసీఈ ద్రవ్యోల్బణం 3.6% ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ద్రవ్యోల్బణం అంచనాల కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉండటంతో, ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన సెప్టెంబర్ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే మార్కెట్ భయాలు పెరిగాయి. అందుకే బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి.
ఒక సర్వేలో, 38% మంది యూఎస్ పెట్టుబడిదారులు సెప్టెంబర్లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందని నమ్ముతున్నారు. అదే సమయంలో, 36% మంది ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే, వారిలో 62% మంది ఈసారి ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచవచ్చని నమ్ముతున్నారనే విషయం గమనించదగ్గది. CNBC వెబ్సైట్కు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో, కనమ్లో జోన్ మెటల్స్కు చెందిన పీటర్ గ్రాంట్, బంగారం ర్యాలీ కొనసాగవచ్చని తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ సంవత్సరం బంగారం ధర $5,000 కంటే పైకి పెరగవచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు.
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