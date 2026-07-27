/బంగారం..మళ్లీ తగ్గింది..జులై 27వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,44,920 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,32,840 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. వెండి ధర కూడా స్వల్పంగా తగ్గింది. కిలోకు 100 రూపాయలు తగ్గింది. ప్రస్తుతం విజయవాడ, హైదరాబాద్ లో కిలో ధర రూ. 2,39, 900గా ఉంది.
గత వారం బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయాయి. ఇప్పుడు వాటిలో స్వల్ప పెరుగుదల కనిపించింది. అయితే ఈ వారం బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్న అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు అని చెప్పాలి. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, డాలర్ బలపడటం కూడా బంగారం ధరల తగ్గుదలకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అలా అయితే, గత ఆరు నెలలుగా బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, అవి తమ గరిష్ట స్థాయి నుండి వేగంగా పడిపోతూ వచ్చాయని చెప్పవచ్చు. అయితే, భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా లేదా పెరుగుతాయా అనే దానిపై తీవ్ర సందేహం నెలకొని ఉంది. అయినప్పటికీ, గత ఏడాది కాలంలో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, అది సుమారుగా 70శాతంపెరిగిందని చెప్పవచ్చు. అయితే, పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు తమ పెట్టుబడులను సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనంగా భావించే బంగారం నుండి క్రమంగా ఇతర పెట్టుబడుల వైపు మళ్లిస్తున్నారు. లాభాల స్వీకరణ (ప్రాఫిట్ బుకింగ్) కారణంగా బంగారంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయని ఇది సూచిస్తుంది. వడ్డీ చెల్లించే యూఎస్ జారీ చేసిన ట్రెజరీ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రజలు ప్రత్యేకంగా ఆసక్తి చూపుతున్నారని నిపుణులు అంటున్నారు. ఫలితంగా, ప్రజలు బంగారం కంటే ట్రెజరీ బాండ్లపై ఎక్కువ ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.
మరోవైపు, ఆషాఢ మాసం తర్వాత శ్రావణ మాసం ప్రారంభమవుతుంది, ఇది వివాహాల సీజన్ పునఃప్రారంభానికి నాంది పలుకుతుంది. అయితే, నగల దుకాణాలలో అందించే ప్రత్యేక తగ్గింపుల కారణంగా ఆషాఢ మాసంలో అమ్మకాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, బంగారం ఎక్కువగా అంతర్జాతీయ అంశాలపై ఆధారపడి ఉన్నందున, దీనివల్ల పెద్దగా తేడా ఉండకపోవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, ఇటీవల ఆషాఢ మాసంలో బంగారం కొనడం ఒక అలవాటుగా మారింది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, నగల దుకాణాల యజమానులు, ముఖ్యంగా వెడ్జెస్ , వెస్ట్లపై తగ్గింపులను అందిస్తున్నారు. అయితే, బంగారం ధరలు సర్వకాలిక రికార్డు స్థాయిల నుండి ప్రస్తుతం తగ్గుతున్నందున, వినియోగదారుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
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