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బంగారం..మళ్లీ తగ్గింది..జులై 27వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధర మళ్లీ తగ్గింది. గత మూడు రోజులుగా తగ్గుతూనే ఉంది. నేడు జులై 27వ తేదీ సోమవారం కూడా స్వల్పంగా తగ్గింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 27, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:51 AM IST
బంగారం..మళ్లీ తగ్గింది..జులై 27వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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