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Gold Rate Today: జూన్ 27వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలు పెరిగాయా? తగ్గాయా?

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా తగ్గుతూ వచ్చాయి. కానీ నేడు ఒక్కసారిగా యూటర్న్ తీసుకున్నాయి.  నేడు జూన్ 27వ తేదీన స్వల్పంగా పెరిగాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 27, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:04 AM IST
Gold Rate Today: జూన్ 27వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలు పెరిగాయా? తగ్గాయా?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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