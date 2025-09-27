Gold Rate Today: దేవుడే దిక్కు..తగ్గనంటున్న బంగారం ధరలు..సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎంతో తెలుసా?

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం ధరలు రోజు రోజు సరికొత్త రికార్డు నమోదు చేస్తున్నాయి. తగ్గినట్లే తగ్గిన బంగారం ధర మళ్లీ ఎగబాకుతోంది. నేడు సెప్టెంబర్ 27 వ తేదీ 2025న బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగి పెట్టుబడిదారులను ఆశ్చర్యపరిచాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈ రోజు బంగారం ధర దాదాపు రూ.500 పెరిగింది. ఢిల్లీ, లక్నో, జైపూర్, నోయిడా, ఘజియాబాద్ వంటి ఉత్తర భారత నగరాల్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,10,000 వద్ద ట్రేడవుతోంది. వెండి ధరలు కూడా పెరిగి కిలోకు రూ. 1,43,100 పలుకుతోంది. దీంతో పండుగ సీజన్ ముందు పెట్టుబడిదారులు బంగారం, వెండి వెండిపై ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటే కొనుగోలు దారులకు మాత్రం చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ రోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,13,262గా ఉంది. 23 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,12,808గా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,03,748గా ఉంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 84,947 ఉండగా, 14 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 66,258గా నమోదైంది. వెండి 999 శుద్ధి కిలో ధర రూ. 1,38,100గా ఉంది. ఈ పెరుగుదల కారణంగా సాధారణ కొనుగోలుదారులు కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నా, పెట్టుబడిదారులు మాత్రం ఇది లాభదాయకమని భావిస్తున్నారు.
గత రోజుతో పోలిస్తే బంగారం, వెండి రెండూ పెరిగాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ సమాచారం ప్రకారం, శుక్రవారం బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ. 330 పెరిగాయి. అలాగే వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 1,900 పెరిగి రూ. 1,41,900కి చేరాయి. గురువారం బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ. 1,17,370 వద్ద ఉండగా, శుక్రవారం అది రూ. 1,17,700కి చేరింది. దీని ద్వారా పండుగ సీజన్లో డిమాండ్ ఎంతగా పెరిగిందో అర్థమవుతుంది.
బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కనిపిస్తున్న అనిశ్చితి. అమెరికా డాలర్ బలహీనత, ప్రపంచ ఆర్థిక మందగమనం, పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపడం వంటి అంశాలు విలువైన లోహాలపై డిమాండ్ పెరగడానికి కారణమయ్యాయి. దీనికి తోడు దేశీయంగా పండుగ సీజన్లో కొనుగోళ్లు కూడా పెరగడంతో ధరలు మరింత ఎగబాకాయి.
ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో కూడా ఇదే ప్రభావం కనిపిస్తోంది. MCX (మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్)లో అక్టోబర్ డెలివరీకి బంగారం ధరలు రూ. 171 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,12,800కి చేరాయి. డిసెంబర్ డెలివరీకి బంగారం ధరలు రూ. 1,13,927గా నమోదయ్యాయి. వెండి ఫ్యూచర్స్ మాత్రం కొంత బలహీనంగా ఉండి డిసెంబర్ కాంట్రాక్టులు కిలోకు రూ. 1,36,656 వద్ద ముగిశాయి.
నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, వెండి ధరలు రాబోయే రోజుల్లో బుల్లిష్గా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. బంగారం ధరలు మాత్రం అంతర్జాతీయ పరిస్థితులపై ఆధారపడి కొంత హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. పండుగ సీజన్ ముగిసే వరకు డిమాండ్ తగ్గే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నందున, వచ్చే కొన్ని రోజుల్లో కూడా ధరలు పైకి వెళ్లే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
