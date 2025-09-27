English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: దేవుడే దిక్కు..తగ్గనంటున్న బంగారం ధరలు..సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎంతో తెలుసా?

Gold Rate Today : బంగారం ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. ఒక లక్ష 50వేలకు చేరువయ్యింది. వెండి కూడా అదే బాటలో పయనిస్తుంది. బంగారం, వెండి పై ఇన్వెస్ట్ చేసే వారికి ఇది శుభపరిణామంగా చెప్పుకుంటే ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారికి మాత్రం గడ్డుకాలమనే చెప్పాలి. కాగా నేడు సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ శనివారం దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 27, 2025, 09:50 AM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
6
EPFO
EPFO 3.0: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అక్టోబర్‌ వరకు వెయిట్ చేయండి చాలు..!!
Liquor Lovers: మందుబాబులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. పండక్కి ముందే శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు.. ఇంకా కిక్కె కిక్కు..
6
Liquor shops
Liquor Lovers: మందుబాబులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. పండక్కి ముందే శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కారు.. ఇంకా కిక్కె కిక్కు..
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
6
Samantha Second Marriage
Samantha: అతడితో హీరోయిన్ సమంత రెండో పెళ్లి కన్ఫామ్‌? ఇదిగో ప్రూఫ్‌లు
Gold Rate Today: దేవుడే దిక్కు..తగ్గనంటున్న బంగారం ధరలు..సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎంతో తెలుసా?

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం ధరలు రోజు రోజు సరికొత్త రికార్డు నమోదు చేస్తున్నాయి. తగ్గినట్లే తగ్గిన బంగారం ధర మళ్లీ ఎగబాకుతోంది. నేడు సెప్టెంబర్ 27 వ తేదీ 2025న బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగి పెట్టుబడిదారులను ఆశ్చర్యపరిచాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈ రోజు బంగారం ధర దాదాపు రూ.500 పెరిగింది. ఢిల్లీ, లక్నో, జైపూర్, నోయిడా, ఘజియాబాద్ వంటి ఉత్తర భారత నగరాల్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,10,000 వద్ద ట్రేడవుతోంది. వెండి ధరలు కూడా పెరిగి కిలోకు రూ. 1,43,100 పలుకుతోంది. దీంతో పండుగ సీజన్ ముందు పెట్టుబడిదారులు బంగారం, వెండి వెండిపై ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటే కొనుగోలు దారులకు మాత్రం చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,13,262గా ఉంది. 23 క్యారెట్ల బంగారం ధర  రూ. 1,12,808గా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,03,748గా ఉంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 84,947 ఉండగా, 14 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 66,258గా నమోదైంది. వెండి 999 శుద్ధి కిలో ధర  రూ. 1,38,100గా ఉంది. ఈ పెరుగుదల కారణంగా సాధారణ కొనుగోలుదారులు కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నా, పెట్టుబడిదారులు మాత్రం ఇది లాభదాయకమని భావిస్తున్నారు.

గత రోజుతో పోలిస్తే బంగారం, వెండి రెండూ పెరిగాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ సమాచారం ప్రకారం, శుక్రవారం బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ. 330 పెరిగాయి. అలాగే వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 1,900 పెరిగి రూ. 1,41,900కి చేరాయి. గురువారం బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు  రూ. 1,17,370 వద్ద ఉండగా, శుక్రవారం అది రూ. 1,17,700కి చేరింది. దీని ద్వారా పండుగ సీజన్‌లో డిమాండ్ ఎంతగా పెరిగిందో అర్థమవుతుంది.

బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కనిపిస్తున్న అనిశ్చితి. అమెరికా డాలర్ బలహీనత, ప్రపంచ ఆర్థిక మందగమనం, పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపడం వంటి అంశాలు విలువైన లోహాలపై డిమాండ్ పెరగడానికి కారణమయ్యాయి. దీనికి తోడు దేశీయంగా పండుగ సీజన్‌లో కొనుగోళ్లు కూడా పెరగడంతో ధరలు మరింత ఎగబాకాయి.

Also Read: Gold: భలే జాక్‌పాట్‌.. మూడు కిలోమీటర్ల భూగర్భంలో బంగారు గని.. త్వరలోనే టెండర్లు..!!

ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో కూడా ఇదే ప్రభావం కనిపిస్తోంది. MCX (మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్)లో అక్టోబర్ డెలివరీకి బంగారం ధరలు రూ. 171 పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,12,800కి చేరాయి. డిసెంబర్ డెలివరీకి బంగారం ధరలు రూ. 1,13,927గా నమోదయ్యాయి. వెండి ఫ్యూచర్స్ మాత్రం కొంత బలహీనంగా ఉండి డిసెంబర్ కాంట్రాక్టులు కిలోకు రూ. 1,36,656 వద్ద ముగిశాయి.

నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, వెండి ధరలు రాబోయే రోజుల్లో బుల్లిష్‌గా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. బంగారం ధరలు మాత్రం అంతర్జాతీయ పరిస్థితులపై ఆధారపడి కొంత హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. పండుగ సీజన్ ముగిసే వరకు డిమాండ్ తగ్గే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నందున, వచ్చే కొన్ని రోజుల్లో కూడా ధరలు పైకి వెళ్లే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

Also Read:  Gold Rate: దసరా నవరాత్రుల్లో బంగారం కొనేవారికి బంపర్ ఆఫర్.. ఆభరణాలపై కళ్లుచెదిరే ఆఫర్లు.. ఫ్రీగా గోల్డ్ కాయిన్స్..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

gold priceSilver priceGold Rate TodaymcxIndia Gold Rate

Trending News