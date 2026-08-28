/గుడ్ న్యూస్ భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర .. నేడు ఆగస్టు 28వ తేదీన హైదరాబాద్ లో తులం ధర ఎంతంటే?

Gold Rate Today: దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. నేడు ఆగస్టు 28వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు చూస్తే దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,63,120గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,49, 540గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,59, 900కి దిగివచ్చింది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖ నగరాల్లోనూ 24క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,62,970గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 149,390గా ఉంది. కిలో వెండి ధర చూస్తే 2,64,900కు చేరుకుంది. రెండు సెషన్లలో బంగారం ధర రూ. 1000 మేర తగ్గింది. వెండి మాత్రం స్థిరంగానే కొనసాగుతోంది.
బంగారం కొనుగోలుదారులకు శుభవార్త. గత సెషన్లలో దేశీయ బంగారం ధరలు నిలకడగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. ఈ సమయంలో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఉపశమనంగా భావించవచ్చు. పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, డాలర్ విలువ పెరగడం, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు, యూఎస్ ఉద్యోగాల డేటా వంటి పలు అంశాలు బంగారం ధరల తగ్గుదలకు దోహదపడుతున్నాయి. వరుసగా రెండు సెషన్లలో బంగారం ధరలు తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో ధరల తగ్గుదల దేశీయంగా కూడా ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, ఆగస్టు 28న హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన నగరాల్లోని బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
హైదరాబాద్లో బంగారం, వెండి ధరలు:
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గాయి. గత సెషన్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 220 తగ్గగా, ఈరోజు మరో రూ. 770 మేర క్షీణించింది. దీంతో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,62,970కి చేరింది. రెండు సెషన్లలో రూ. 900 మేర తగ్గి, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ధర రూ.1,49,390కి తగ్గింది. రెండు రోజుల క్రితం రూ.10,000 తగ్గిన వెండి ధరలు అదే స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కిలో వెండి రూ.2,64,900కు అమ్ముడవుతోంది.
విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో బంగారం, వెండి ధరలు:
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన వాణిజ్య నగరాలైన విశాఖపట్నం, విజయవాడలలో ఈరోజు బంగారం ధరలు తగ్గాయి. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.700 మేర తగ్గి ₹1,49,400 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ₹770 మేర తగ్గి ₹1,62,980 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదేవిధంగా, కిలో వెండి ధర ₹2,65,000 వద్ద స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతోంది.
ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు
అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్ మళ్లీ క్షీణించింది. స్పాట్ బంగారం ధరలు ఈరోజు ఔన్సుకు మరో $13 మేర పడిపోవడంతో, ఒక ఔన్సు ధర $4,584కు చేరింది. అయితే, వెండి ధరలు మరింత పెరిగాయి. స్పాట్ వెండి ధరలు 1.26 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $68.91కి చేరాయి.
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