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గుడ్ న్యూస్ భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర .. నేడు ఆగస్టు 28వ తేదీన హైదరాబాద్ లో తులం ధర ఎంతంటే?

Gold Rate Today:  దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. నేడు ఆగస్టు 28వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు చూస్తే దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,63,120గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,49, 540గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,59, 900కి దిగివచ్చింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 28, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:50 AM IST
గుడ్ న్యూస్ భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర .. నేడు ఆగస్టు 28వ తేదీన హైదరాబాద్ లో తులం ధర ఎంతంటే?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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