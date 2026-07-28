/హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేడు జులై 28వ తేదీ బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: మంగళవారం ఉదయం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. అయితే, వెండి ధరలు కొద్దిగా తగ్గాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. నేడు జులై 28వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్, గుంటూరు, తిరుపతి వంటి నగరాల్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,45,870గా నమోదైంది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,33,710గా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,09,400గా ఉంది.
దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాలతో పోలిస్తే ఢిల్లీలో ధరలు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,46,050గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,33,860గా ఉంది. ముంబై, కోల్కతా, కేరళ వంటి ప్రాంతాల్లో ధరలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నట్లే ఉన్నాయి.
మరోవైపు, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్లలో వెండి ధర కిలోకు సుమారు రూ.100 తగ్గి రూ.2,39,900కు చేరింది. బంగారం, వెండి ధరలు నిరంతరం మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి, కొనుగోలుదారులు స్థానిక నగల దుకాణాలలో తాజా ధరలను సరిచూసుకోవడం ఉత్తమం.బంగారం ధరలలో అమెరికన్ డాలర్ బలోపేతం కావడం ఒక కీలక అంశంగా చెప్పుతోంది. అమెరికన్ డాలర్ బలపడినప్పుడు, బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం, యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్లపై రాబడులు పెరగడం, ఇది కూడా బంగారం ధరలను తగ్గిస్తుంది. బంగారం ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనం అయినప్పటికీ, దాని వడ్డీ ఆదాయం చాలా తక్కువ. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ల విలువ పెరిగినప్పుడల్లా, బంగారం ధర కూడా గణనీయంగా తగ్గుతుందని చెప్పవచ్చు.
బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నందున, ప్రస్తుతం ఆషాఢ మాసంలో భారీ ఎత్తున అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయని భావించవచ్చు. సాధారణంగా ఆషాఢ మాసంలో పెళ్లిళ్లు, ఇతర వేడుకలు లేనప్పటికీ, ప్రజలు ఈ మాసం అంతటా విస్తృతంగా ఆభరణాలు కొనడానికి సిద్ధమవుతారు. దీనిని బంగారం డిమాండ్ పెరగడంగా భావించవచ్చు.ఆషాఢ మాసం తర్వాత శ్రావణ మాసం ప్రారంభం అవుతుంది. శ్రావణ మాసం పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాలకు పవిత్రమైనదిగా పరిగణించవచ్చు.. కాబట్టి, చాలా మంది మహిళలు ఆషాఢ మాసం మధ్యలో షాపింగ్ ప్రారంభిస్తే, శ్రావణ మాసంలో శుభకార్యాలకు ఆభరణాలు ధరించవచ్చని నమ్ముతారు. అందువల్ల, వారు ఆషాఢ మాసంలో విస్తృతంగా షాపింగ్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
బంగారం ధరలు తమ సర్వకాలీన గరిష్ఠ స్థాయిల నుండి బాగా పడిపోయాయి, కానీ ఇక్కడి నుండి బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా లేదా తగ్గుతాయా అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు బాగా పడిపోయే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. అయినప్పటికీ, దాదాపు 80శాతం మంది ప్రజలు ఈసారి యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చని నమ్ముతున్నారు. భవిష్యత్తులో తగ్గింపు కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
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