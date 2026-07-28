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హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేడు జులై 28వ తేదీ బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: నేడు జులై 28వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్, గుంటూరు, తిరుపతి వంటి నగరాల్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర  రూ. 1,45,870గా నమోదైంది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర   రూ.1,33,710గా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర   రూ.1,09,400గా ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 28, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:10 AM IST
హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేడు జులై 28వ తేదీ బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేడు జులై 28వ తేదీ బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
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