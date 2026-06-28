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Gold Rate Today: తులంపై రూ. 40వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం.. జూన్ 28వ తేదీ ఆదివారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు శనివారం భారీగా పెరిగినా..నేడు ఆదివారం స్థిరంగానే ఉన్నాయి. అయితే గత కొన్నిరోజులుగా మాత్రం భారీగా దిగివచ్చాయని చెప్పాలి. ఈ నేపథ్యంలో నేడు 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,44,580 రూపాయలు పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1, 32,532 పలుకుతోంది. శనివారం ధరలతో పోల్చి చూస్తే ఆదివారం ధరలు స్థిరంగానే ఉన్నాయి. గరిష్ట స్థాయి కంటే ఇంకా తులం బంగారం 40వేలు తక్కువగానే పలుకుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:48 AM IST
Gold Rate Today: తులంపై రూ. 40వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం.. జూన్ 28వ తేదీ ఆదివారం ధరలివే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తులంపై రూ. 40వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం.. జూన్ 28వ తేదీ ఆదివారం ధరలివే..!!
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