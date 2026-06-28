/Gold Rate Today: తులంపై రూ. 40వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం.. జూన్ 28వ తేదీ ఆదివారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఇరాన్ - అమెరికా మధ్య క్షీణిస్తున్న సంబంధాల నేపథ్యంలో.. బంగారం ధర నిరంతరం మారుతోంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 144,580 పలుకుతోంది. గత ట్రేడింగ్ లో 10 గ్రాములకు రూ. 1,43,127 వద్ద ముగిసింది. బులియన్ల ప్రకారం ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,44,580కి పెరిగింది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం శుక్రవారం 10 గ్రాములకు రూ. 139,873 వద్ద ముగిసింది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,44,100కి పెరిగింది. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,45,300కి పడిపోయి. దీంతో బంగారం, వెండి ధరలు మూడు నెలల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది.
ప్రపంచ మార్కెట్లో విలువైన లోహాల ధరలు నిరంతరం పడిపోవడం.. గత ట్రేడింగ్ రోజున డాలర్ బలపడటం వల్ల బంగారంపై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి తగ్గుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ ఒత్తిడి మధ్య, దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు వరుసగా మూడో రోజు కూడా పడిపోయాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 2,800 మేర తగ్గి రూ. 1,45,300కు చేరింది. ఇది గత మూడు నెలల్లోనే అత్యంత కనిష్ట స్థాయి. అంతకుముందు, గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో దీని ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,48,100గా ఉంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు ఒత్తిడిలోనే ఉన్నాయి. నవంబర్ 2025 తర్వాత తొలిసారిగా స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $4,000 కీలక స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయింది. దీని ధర ఔన్సుకు $21.15 (0.53 శాతం) తగ్గి $3,978.06 కు చేరింది.ఇదిలా ఉండగా, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆగస్టు డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 405 పెరిగి రూ. 1,41,675కు చేరింది. అయితే, గత సెషన్లో ఇది రూ. 5,259 (3.6 శాతం) తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,41,270 వద్ద ముగిసింది.
బలమైన డాలర్ అధిక వడ్డీ రేట్లు దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగుతాయనే భయం బంగారం ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుతం డాలర్ను సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా ఇష్టపడుతున్నారు. మరోవైపు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని ఈ పదునైన క్షీణత ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్పై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని అంటున్నారు. ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారులు అమెరికా నుండి రాబోయే ఆర్థిక డేటాపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఇది వడ్డీ రేట్ల దిశను నిర్ధారించవచ్చు.
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