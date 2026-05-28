/Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన పసిడి ధర.. నేడు మే 28వ తేదీ గురువారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలతో బంగారం ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. నేడు మే 28వ తేదీ గురువారం మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు.. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,021 తగ్గి రూ. 1,61,300 కు చేరింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఈరోజు 1.52శాతం అంటే రూ. 2,391 తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,55,225 కు చేరింది. బుధవారం ట్రేడింగ్ లో 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,616 వద్ద ముగిసింది. ఈ సంవత్సరం జనవరి 29వ తేదీన ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో పసిడి ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,80,779 వద్ద గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $4,461.02 కు పడిపోయింది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ గురువారం ఉదయం నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,56,072 కి చేరుకుంది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం.. 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేట్ 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,440 గా ఉంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో బంగారం ధరలు చూసినట్లయితే 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ 1,58,880 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల జ్యువెల్లరీ బంగారం తులం రూ. 1,45,640 పలుకుతోంది.
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నడుము సురక్షిత పెట్టుబడిగా డాలర్కు పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా పెట్టుబడిదారులు బంగారం విషయంలో జాగ్రత్త వహించారు. బలహీనమైన ప్రపంచ ధోరణుల మధ్య, బుధవారం జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలోని బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,100 తగ్గి రూ.1.61 లక్షలకు చేరింది. 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,100 తగ్గి రూ.1,61,300కు చేరిందని ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ తెలిపింది. మంగళవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,62,400గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ గోల్డ్ 1.03 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $4,461.02కు చేరింది.
బుధవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 561 మేర తగ్గి రూ. 1.57 లక్షలకు చేరింది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న శాంతి చర్చల వల్ల తలెత్తిన ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు, అధిక ఇంధన ధరల కారణంగా వ్యాపారులు అప్రమత్తంగా ఉండటంతో ఇది జరిగింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో, జూన్ డెలివరీ బంగారం ధర రూ. 561 (0.36 శాతం) తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,055కి చేరింది. అదేవిధంగా, ఆగస్టు డెలివరీ బంగారం ధర రూ. 521 (0.32 శాతం) తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,60,340కి చేరింది. 5,338 లాట్ల ట్రేడ్ నమోదైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన కామెక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఔన్సుకు $4,518.87కి పడిపోయింది.
అయితే భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు ఏవిధంగా ఉంటాయో మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. 2027 చివరి నాటికి బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు ఉక్రెయిన్, గల్ఫ్ లో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలు ముగిసినట్లయితే బంగారానికి డిమాండ్ మరింత తగ్గుతుంది. దీంతో ధరలు మరింత పడిపోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు. గోల్డ్ మన్ సాక్స్, వరల్డ్ కౌన్సిల్ వంటి ప్రధాన సంస్థలు కూడా 2026లో బంగారం ధరలు మరింత పెరగవచ్చు లేదంటే తగ్గే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నాయి. దీని ప్రకారం బంగారం ధరల్లో రానున్న రోజుల్లో మార్కెట్ సర్దుబాటు అయ్యే అవకాశం ఉంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
