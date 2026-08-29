/మూడు రోజుల్లో బంగారం 4,700 డౌన్.. నేడు ఆగస్టు 29వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు.. శనివారం, ఆగస్టు 29వ తేదీన బంగారం ధరలు.. 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,56,820 పలుకుతోంది. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,43,752వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,38,225గా ఉంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే బంగారం ధరలలో భారీ తగ్గుదలను మనం గమనించవచ్చు. ఈ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితేనని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా, డాలర్ విలువ పెరగడంతోనాటు.. పెట్టుబడిదారులు తమ బంగారు పెట్టుబడులపై లాభాలను స్వీకరిస్తున్నారు. ఈ కారణంగానే బంగారం ధరలు పడిపోతున్నాయి. గత వారాన్ని పరిశీలిస్తే, బంగారం ధరలలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించిందని చెప్పాలి. అక్కడి నుండి.. మళ్లీ క్రమంగా తగ్గుదలను మనం చూడవచ్చు.
బంగారం ధరలు ఎందుకు పడిపోతున్నాయి?... కారణాలు ఇవే:
బంగారం ధరలలో ప్రస్తుత తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణాన్ని పరిశీలిస్తే, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చని వ్యాపారులు భావిస్తున్నారు. బంగారం ధరలు అకస్మాత్తుగా పడిపోయాయి. ఫలితంగా, స్పాట్ బంగారం ధరలు 2.75% తగ్గాయి. ఒక ఔన్సు (31.1 గ్రాముల) బంగారం $4,474 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ను పరిశీలిస్తే, డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 3% తగ్గి $4,524కు పడిపోయాయి.
ద్రవ్యోల్బణం ఆశించిన స్థాయిలో తగ్గడం లేదని ఫెడ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ ఇటీవల ప్రకటించారు. ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి ఫెడ్ మరిన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంటూ, ఈ సందర్భంగా ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు. వార్ష్ వ్యాఖ్యల తర్వాత, సెప్టెంబర్లో యూఎస్ వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు అవకాశం ఉందనే మార్కెట్ అంచనాలు పెరిగాయి. సెప్టెంబర్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చని వార్ష్ చేసిన అంచనాకు మొదట్లో 36% మంది ట్రేడర్లు మద్దతు ఇవ్వగా, ఇప్పుడు అది దాదాపు 56%కి పెరిగింది. డిసెంబర్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే సంభావ్యత 80% కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని ట్రేడర్లు అంచనా వేస్తున్నారు. వడ్డీ రేట్ల పెంపు అవకాశాల నేపథ్యంలో బంగారంపై అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగవచ్చు.
డాలర్ బలపడుతోంది... బంగారం డిమాండ్ తగ్గుతోంది:
యూఎస్ డాలర్ వారం రోజులకు పైగా కాలంలో తన అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుంది. డాలర్లలో ధర నిర్ణయించబడే బంగారం, ఇతర కరెన్సీలను కలిగి ఉన్నవారికి దీనివల్ల మరింత ఖరీదైనదిగా మారింది. మంగళవారం, బంగారం ధర $4,696 కు చేరుకుంది, ఇది మూడు నెలలకు పైగా కాలంలో అత్యధిక స్థాయి. యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ల బైబ్యాక్ ప్రకటన తరువాత ఇటీవల బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ఇది బంగారం ధరలలో గణనీయమైన పెరుగుదలకు దారితీసింది.
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