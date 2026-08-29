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మూడు రోజుల్లో బంగారం 4,700 డౌన్.. నేడు ఆగస్టు 29వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు నెమ్మదిగా దిగివస్తున్నాయి. డాలర్ పుంజుకోవడం.. ట్రేడర్ల లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపించడం.. ఇవన్నీ కూడా విదేశీ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు వరుసగా మూడో రోజూ డీలా పడేలా చేశాయి. దీంతో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 3,300 మేర దిగి వచ్చింది. పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. రూ.1,56,820 కు చేరింది. గడిచిన మూడు రోజుల్లోనే బంగారం ధర దాదాపు 4700 మేర దిగివచ్చింది. నేడు ఆగస్టు 29వ తేదీ శనివారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 29, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:06 AM IST
మూడు రోజుల్లో బంగారం 4,700 డౌన్.. నేడు ఆగస్టు 29వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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