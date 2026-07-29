పసిడి పతనం.. జులై 29వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బుధవారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా నిలకడగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలకు ఈరోజు బ్రేక్ పడింది. బుధవారం ఉదయం నమోదైన ధరల ప్రకారం, వెండి కూడా బంగారం బాటలోనే పయనిస్తుండటం గమనార్హం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, గుంటూరు, తిరుపతి వంటి ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,44,160 కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,32,140గా ఉంది. అదేవిధంగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,08,120గా ఉంది.
దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాలతో పోలిస్తే, ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర అత్యధికంగా రూ.1,44,310గా ఉండగా, చెన్నైలో 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,10,290గా ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, ముంబై, కోల్కతాలో బంగారం ధరలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ధరల మాదిరిగానే ఉన్నాయి.
మరోవైపు, వెండి ధరలు కూడా స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.100 తగ్గడంతో, కిలో ధర రూ.2,34,900కు చేరింది. అయితే, ఈ ధరలు రోజంతా మారుతూ ఉంటాయని, కొనుగోలుదారులు ఎప్పటికప్పుడు తాజా ధరలను తనిఖీ చేసుకోవాలని నిపుణులు అంటున్నారు.నిన్నటితో పోలిస్తే ఈరోజు బంగారం ధరలు తగ్గాయి. డాలర్ బలం ఈ తగ్గుదలకు దోహదపడుతోందని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచడం వల్లే బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
అయితే, ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రస్తుతానికి వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచవచ్చని కూడా చాలామంది అంటున్నారు. వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచితే, బంగారం ధరలు కూడా స్థిరంగా ఉంటాయని అంచనా. వాస్తవానికి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఎక్కువగా ఉండి, ఈక్విటీ షేర్లు పడిపోతున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు ప్రత్యామ్నాయంగా బంగారంలో పెట్టుబడి పెడతారు. ఈక్విటీ మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు తమ బంగారు పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుని, ఈక్విటీ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతారు.
గత ఏడాది కాలంలో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, అవి సుమారుగా 70శాతం పెరిగాయి, కానీ ఇప్పుడు ధర పడిపోతోంది. అంతేకాకుండా, ఆషాఢ మాసం కారణంగా బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. సాధారణంగా ఆషాఢ మాసంలో బంగారు ఆభరణాలకు డిమాండ్ తక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి నగల దుకాణాల యజమానులు తమ ఆభరణాల డిజైన్లపై డిస్కౌంట్లు అందించి వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నందున, దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయో తగ్గుతాయో అనే దానిపై చాలా మందికి స్పష్టత లేదు. అయితే, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచితే, బంగారం ధరలు కొంతకాలం పాటు స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా వారు అంటున్నారు. నిన్నటితో పోలిస్తే బంగారం ధరలు ఈరోజు తగ్గినట్లు కనిపిస్తోంది. డాలర్ విలువ బలంగా ఉండటం ఈ తగ్గుదలకు దోహదపడుతోంది. ముఖ్యంగా యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు కారణంగానే బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
అయితే, ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రస్తుతానికి వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచవచ్చని కూడా చాలా మంది అంటున్నారు. వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచితే, బంగారం ధరలు కూడా స్థిరంగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. వాస్తవానికి, బంగారం ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరియు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈక్విటీ షేర్లు పడిపోయినప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు ప్రత్యామ్నాయంగా బంగారంలో పెట్టుబడి పెడతారు. ఈక్విటీ మార్కెట్ పుంజుకున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు తమ బంగారు పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుని ఈక్విటీ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపుతారు.
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