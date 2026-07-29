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పసిడి పతనం.. జులై 29వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బుధవారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. గత కొన్ని రోజులుగా నిలకడగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలకు ఈరోజు బ్రేక్ పడింది. బుధవారం ఉదయం నమోదైన ధరల ప్రకారం, వెండి కూడా బంగారం బాటలోనే పయనిస్తుండటం గమనార్హం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 29, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:50 AM IST
పసిడి పతనం.. జులై 29వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పసిడి పతనం.. జులై 29వ తేదీ ధరలివే..!!
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