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Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. తగ్గిన బంగారం ధరలు.. జూన్ 29వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: దేశీయంగా బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. నేడు జూన్ 29వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 29, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:15 AM IST
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. తగ్గిన బంగారం ధరలు.. జూన్ 29వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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