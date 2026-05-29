/Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. బంగారం ధరల పతనం షురూ.. నేడు మే 29వ తేదీ శుక్రవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఒప్పందం విషయంలో నెలకున్న సందిగ్ధత కారణంగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయని చెప్పాలి. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ విరమణ విషయంపై ఇంకా ఎలాంటి పురోగతి కనిపించలేదు. దీంతో వడ్డీరేట్లపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచకుండా ప్రస్తుతం ఉన్న స్థాయిలోనే కొనసాగించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారులు అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. గోల్డ్ పై ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసినా అది సురక్షితమైన పెట్టుబడి అవుతుంది కానీ రాబడి ఎక్కువగా రాదు. కానీ అదే సమయంలో అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్లపైనా వడ్డీ రూపంలో రాబడి వస్తుంది.
ఇక హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు చూస్తే మే 26వ తేదీన 1, 58,890 ఉన్న 10 గ్రాముల 24క్యారెట్ల బంగారం ధర నేడు మే 28వ తేదీన రూ. 1,56,060 వద్దకు చేరింది. అంటే 3 రోజుల్లో 3320 రూపాయల మేర తగ్గింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1, 45,650 ఉంటే అక్కడి నుంచి 1,43,050 వద్దకు చేరింది. అంటే 3050 రూపాయలు తగ్గింది. అటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పడిపోయాయి. వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 3,300 తగ్గి రూ. 2,69,700 కు చేరింది
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా బంగారం ధర తగ్గింది. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం 1,5,040 నుంచి 1,56,21కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల 10గ్రాముల బంగారం ధర 1,45,800 నుంచి 1,43,200కు చేరుకుంది. అటు చెన్నైలోనూ బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, సురక్షిత పెట్టుబడిగా డాలర్కు పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా, పెట్టుబడిదారులు బంగారం విషయంలో జాగ్రత్త వైఖరిని అవలంబించారు. బలహీనమైన ప్రపంచ సంకేతాల మధ్య, బుధవారం జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలోని బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,100 తగ్గి రూ. 1,61,300కు చేరింది. అంతకుముందు మంగళవారం, దీని ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,62,400గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారంపై ఒత్తిడి కనిపించింది. స్పాట్ గోల్డ్ 1.03 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $ 4,461.02కు చేరుకుంది.
బుధవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో బంగారం ధరలు పతనం కొనసాగించాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో, జూన్ డెలివరీ బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 561 (0.36 శాతం) తగ్గి రూ. 1,57,055కి చేరింది. మరోవైపు, ఆగస్టు డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 521 (0.32 శాతం) తగ్గి రూ. 1,60,340కి చేరింది. ఈ కాలంలో 5,338 లాట్లు ట్రేడ్ అయ్యాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఆగస్టు డెలివరీకి చెందిన కామెక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా క్షీణించి, ఔన్సుకు $4,518.87 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి.
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న శాంతి చర్చల నేపథ్యంలో నెలకొన్న అనిశ్చితి విలువైన లోహాలపై ఒత్తిడిని పెంచిందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇంధన ధరలు పెరిగే అవకాశం, ప్రపంచ వాణిజ్యానికి అంతరాయాలు ఏర్పడతాయనే భయాలతో పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. సమీప భవిష్యత్తులో ఒప్పందం కుదిరే అవకాశాలు తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయని, దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణం చాలా కాలం పాటు అధిక స్థాయిలోనే ఉంటుందనే ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
