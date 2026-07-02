/మరింత కరిగిపోయిన బంగారం.. జులై 2వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..??

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం ధరలు మరోసారి తగ్గుముఖం పట్టాయి. పాత బంగారు నగలను అమ్మేందుకు భారతీయులు ఆసక్తి చూపిస్తూనే ఉన్నారు. దీంతో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేడు జులై 2వ తేదీ గురువారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1, 40, 770గా ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల ఆభరణాల ధర రూ. 1, 29, 040గా నమోదు అయ్యింది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,30,220 పలుకుతుండగా.. నిన్నటితో పోల్చితే నేడు తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ను పరిశీలిస్తే, ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు వేగంగా పడిపోతున్నాయని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్సు బంగారం ధర 4,030డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. దీనిని సర్వకాలిక రికార్డుతో పోల్చి చూస్తే, బంగారం ధర సుమారుగా రూ. 40,000 మేర తగ్గిందని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధరలు పడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచబోతోందనే వార్త. దీని ఫలితంగా, పెట్టుబడిదారులు యూఎస్ బాండ్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. పర్యవసానంగా, వారు బంగారం నుండి తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. ఈ లాభాల స్వీకరణే పసిడి ధరల తగ్గుదలకు కారణమవుతోందని నిపుణులు అంటున్నారు.
24-క్యారెట్ల బంగారం అంటే 99.9శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం. ఇందులో ఇతర లోహాలు ఉండవు. మరోవైపు, 22-క్యారెట్ల బంగారంలో 91.2శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ఉంటుంది. మిగిలిన ఎనిమిది శాతంలో ప్రధానంగా రాగి, వెండి, నికెల్ వంటి ఇతర లోహాలు ఉంటాయి. సాధారణంగా, 24 క్యారెట్ల బంగారంతో ఆభరణాలు తయారు చేయడం అసాధ్యం. స్వచ్ఛమైన బంగారం మృదువుగా ఉంటుంది కాబట్టి, దానితో చేసిన ఆభరణాలు వంగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. మరోవైపు, 22 క్యారెట్ల బంగారంలో కొద్ది మొత్తంలో ఇతర లోహాలను కలుపుతారు, దీనివల్ల అది ఆకర్షణీయంగా మరియు ధరించడానికి మన్నికగా ఉంటుంది.
షోరూమ్ నుండి , నగల వ్యాపారి నుండి బంగారు ఆభరణాలు కొనడం రెండింటికీ వాటి వాటి ప్రయోజనాలు.. అప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. మీరు బంగారాన్ని షోరూమ్ నుండి కొన్నా లేదా నగల వ్యాపారి నుండి కొన్నా, దానికి హాల్మార్క్ ఉందో లేదో ముందుగా తనిఖీ చేయాలి. హాల్మార్క్ స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని సూచిస్తుంది. బంగారు షోరూమ్లు సిద్ధంగా ఉన్న డిజైన్లను అందిస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో, ముఖ్యంగా వస్తువు ధరపై డిస్కౌంట్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. మీరు నగల వ్యాపారి నుండి కొనుగోలు చేసిన బంగారానికి హాల్మార్క్ ఉందో లేదో ముందుగా తనిఖీ చేయాలి. ఆ తర్వాత, తయారీ ఛార్జీల కోసం నగల వ్యాపారి ఎంత వసూలు చేస్తున్నాడో మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరు ముడి బంగారం కొన్నప్పుడు, దాని బరువును మరియు అది ఎంత విలువ కోల్పోయిందో లెక్కించాలి. అయితే, ఈ రెండు పద్ధతులు వేర్వేరు. అందువల్ల, ఈ రెండు పద్ధతుల్లో బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఒకే రకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
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