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మరింత కరిగిపోయిన బంగారం.. జులై 2వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..??

Gold Rate Today:  దేశీయంగా బంగారం ధరలు మరోసారి భారీగా తగ్గుదలను నమోదు  చేశాయి.  నేడు జూలై 2వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 02, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:24 AM IST
మరింత కరిగిపోయిన బంగారం.. జులై 2వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..??
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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