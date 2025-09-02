Gold Rate Today: తులం బంగారం ధర రూ. 1.07 లక్షలు దాటేసిందిగా.. సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన గోల్డ్.. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భగ్గుమన్నాయి. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ మంగళవారం బంగారం ధరలు 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,07,460 పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 97,450 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,26,037 పలుకుతోంది. బంగారం ధరలు గడిచిన వారం రోజులుగా చూస్తున్నట్లయితే ప్రతిరోజూ సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేస్తూ దూసుకెళ్తున్నాయి. ఆల్ టైం రికార్డును బద్దలు కొడుతోంది.
బంగారం, వెండి ధరలలో విపరీతమైన పెరుగుదల నమోదు అయ్యింది. బంగారం ధర ఇప్పటివరకు ఉన్న అన్ని రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. అదే సమయంలో వెండి ధర గత 14 సంవత్సరాలలో అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుంది. పాత రికార్డులను చెరిపేస్తే.. ఇప్పుడు COMEXలో బంగారం 1.54 శాతం పెరిగి నేరుగా ఔన్సుకు $3570.40కి చేరుకుంది. అదే సమయంలో, వెండిలో 2.84 శాతం బలమైన పెరుగుదల కనిపించింది. వెండి ధర ఔన్సుకు $41.34కి చేరుకుంది.
బంగారం, వెండి ధర పెరగడానికి అతిపెద్ద కారణం అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుండి వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనా అని చెప్పవచ్చు. ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ ఇటీవల రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందని సూచించారు. ఈ వారం వస్తున్న యుఎస్ ఉద్యోగాల నివేదిక కూడా కార్మిక మార్కెట్లో బలహీనతను సూచిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది రేటు తగ్గింపు అవకాశాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
బంగారం, వెండి వంటి లోహాలు వడ్డీని చెల్లించవు, కానీ వడ్డీ రేట్లలో తగ్గింపు సందర్భంలో, పెట్టుబడిదారులకు వాటి ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. ఏప్రిల్ నుండి గోల్డ్ ఇటిఎఫ్లో పెట్టుబడిదారుల అత్యధిక వాటా ఏప్రిల్ నుండి గోల్డ్ ఇటిఎఫ్లో పెట్టుబడిదారుల వాటా కూడా అత్యధికంగా పెరిగిందని బిఎంఓ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గత మూడు సంవత్సరాలలో బంగారం, వెండి ధరలు రెట్టింపు అయ్యాయి.
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, ప్రపంచ వాణిజ్యంపై పొంచి ఉన్న బెదిరింపులు ఈ లోహాలను సురక్షితమైన పెట్టుబడి ఎంపికగా మారుస్తున్నాయి. అమెరికాలో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఫెడరల్ రిజర్వ్ మధ్య ఘర్షణ కూడా పెట్టుబడిదారుల ఆందోళనను పెంచింది. ఈ సంవత్సరం వెండి ధర 40 శాతానికి పైగా పెరిగింది. ఈ సంవత్సరం వెండి ధర 40 శాతానికి పైగా పెరిగింది . బంగారం కంటే మెరుగ్గా పనిచేసింది.
దీనికి కారణం వెండిని పెట్టుబడికి అలాగే పారిశ్రామిక రంగాలలో, ముఖ్యంగా సౌర ఫలకాల వంటి సాంకేతికతలలో ఉపయోగిస్తారు. సిల్వర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రకారం, వెండి డిమాండ్ దాని సరఫరా కంటే ఎక్కువగా ఉండటం ఇది వరుసగా ఐదవ సంవత్సరం. రాగి, ప్లాటినం, పల్లాడియం కూడా ఖరీదైనవి బంగారం వెండితో పాటు, రాగి, ప్లాటినం, పల్లాడియం ధరలు కూడా పెరిగాయి. రాగి 0.15 శాతం పెరిగి $4.547కి, ప్లాటినం 4.27 శాతం పెరిగి $1429కి, పల్లాడియం 3.02 శాతం పెరిగి $1158కి చేరుకుంది.
