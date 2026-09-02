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పసిడి ప్రియులకు భారీ ఊరట.. బంగారం రూ. 6,000 వెండి రూ. 10,000 డౌన్..!!

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు భారీగా ఊరటనిచ్చే వార్త. కిలో వెండిపై ఏకంగా 10,000 తగ్గింది. 24క్యారెట్ల పసిడిపై రూ. 2,680 మేర దిగివచ్చింది. నేడు సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 02, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:36 AM IST
పసిడి ప్రియులకు భారీ ఊరట.. బంగారం రూ. 6,000 వెండి రూ. 10,000 డౌన్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పసిడి ప్రియులకు భారీ ఊరట.. బంగారం రూ. 6,000 వెండి రూ. 10,000 డౌన్..!!
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