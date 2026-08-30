/బంగారం ప్రియులకు ఊరట.. వరుసగా రెండో రోజూ తగ్గిన పసిడి ధరలు.. కారణాలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు ఇటీవల కాలంలో భారీగా పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ప్రస్తుతం పసిడి ధరల్లో కొంత కరెక్షన్ కనిపిస్తోంది. వరుసగా రెండో రోజు కూడా బంగారం ధరలు దిగివచ్చాయి. అధిక ధరల వద్ద ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను స్వీకరించేందుకు ఆసక్తి చూపుతుండటం మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతోంది. ఆగస్టు 30, ఆదివారం నాటికి దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,61,310గా ఉంది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,45,400 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక కిలో వెండి ధర రూ.2,43,950 పలుకుతోంది.
బంగారం ధరలకు ఎందుకు బ్రేక్ పడింది?
గత వారం బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరగడంతో ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మొదలైనట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంటే తక్కువ ధరల్లో కొనుగోలు చేసిన బంగారాన్ని అధిక ధరల వద్ద విక్రయించి లాభాలను ఖరారు చేసుకోవడానికి కొంతమంది ఇన్వెస్టర్లు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఈ అమ్మకాల కారణంగా పసిడి ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగి, ప్రస్తుతం ధరలు కాస్త తగ్గుతున్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ తరహా స్వల్పకాలిక కరెక్షన్ సాధారణమేనని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
డాలర్ బలం కూడా కారణమే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికా డాలర్ బలపడటం కూడా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతోంది. బంగారం అంతర్జాతీయంగా డాలర్లలో ట్రేడవుతుంది. డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు ఇతర దేశాల కరెన్సీల్లో బంగారం కొనుగోలు ఖర్చు పెరుగుతుంది. దీంతో పసిడికి డిమాండ్ కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇటీవల బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో అధిక స్థాయిల వద్ద పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీంతో ఒకవైపు లాభాల స్వీకరణ, మరోవైపు బలపడుతున్న డాలర్ పసిడి ధరలను కిందికి నెట్టే అంశాలుగా మారాయి.గత ఏడాది కాలంలో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే పసిడి దాదాపు 70 శాతం వరకు పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంత భారీ ర్యాలీ తర్వాత కొంతమేర ధరలు తగ్గడం లేదా స్థిరపడటం సహజమైన మార్కెట్ పరిణామంగానే నిపుణులు చూస్తున్నారు.ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పుడు బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా భావించే వారి సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఈ సేఫ్ హెవెన్ డిమాండ్ కూడా ఇటీవలి కాలంలో బంగారం ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
సెప్టెంబర్లో ధరలు మరింత తగ్గుతాయా?
రాబోయే సెప్టెంబర్ నెలలో బంగారం ధరలపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకునే వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు పసిడి మార్కెట్కు కీలకంగా మారనున్నాయి. ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించేందుకు అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ట్రేడర్లలో పెద్ద సంఖ్యలో సెప్టెంబర్లో రేట్ల పెంపు ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ అంచనాలు బంగారం ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
అదే సమయంలో డిసెంబర్లో కూడా వడ్డీ రేట్ల పెంపు జరిగే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు ఉన్నాయి. వడ్డీ రేట్లు పెరిగే పరిస్థితుల్లో వడ్డీ ఆదాయం అందించని బంగారం కంటే ఇతర పెట్టుబడి సాధనాలు ఆకర్షణీయంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో పసిడి ధరల్లో మరింత కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాన్ని మార్కెట్ వర్గాలు కొట్టిపారేయడం లేదు.
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలకు చేరిన నేపథ్యంలో భౌతిక బంగారం కొనుగోలు చేయడం సాధారణ వినియోగదారులకు ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారింది. దీంతో కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు ఫిజికల్ గోల్డ్కు బదులుగా డిజిటల్ గోల్డ్, గోల్డ్ ETF వంటి మార్గాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు.ముఖ్యంగా గోల్డ్ ETFల ద్వారా పసిడి ధరల కదలికల్లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఏ పెట్టుబడిలోనైనా మార్కెట్ పరిస్థితులు, రిస్క్, పెట్టుబడి కాలవ్యవధిని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం అవసరం.
ఆభరణాల కొనుగోలుదారులకు మాత్రం ఇబ్బందే
మరోవైపు బంగారం ధరలు గత ఏడాది కాలంలో భారీగా పెరగడంతో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారికి మాత్రం ధరలు భారంగా మారాయి. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనుగోలు చేయాల్సిన కుటుంబాలపై అధిక ధరలు ఆర్థిక భారం పెంచుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో డాలర్ కదలికలు, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు, ఇన్వెస్టర్ల ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వంటి అంశాలు బంగారం ధరలపై కీలక ప్రభావం చూపనున్నాయి. అందువల్ల సెప్టెంబర్లో పసిడి ధరలు మరింత దిగివస్తాయా లేదా మళ్లీ పెరుగుతాయా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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