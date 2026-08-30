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బంగారం ప్రియులకు ఊరట.. వరుసగా రెండో రోజూ తగ్గిన పసిడి ధరలు.. కారణాలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు ఇటీవల కాలంలో భారీగా పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ప్రస్తుతం పసిడి ధరల్లో కొంత కరెక్షన్ కనిపిస్తోంది. వరుసగా రెండో రోజు కూడా బంగారం ధరలు దిగివచ్చాయి. అధిక ధరల వద్ద ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను స్వీకరించేందుకు ఆసక్తి చూపుతుండటం మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతోంది. ఆగస్టు 30, ఆదివారం నాటికి దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,61,310గా ఉంది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,45,400 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక కిలో వెండి ధర రూ.2,43,950 పలుకుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 30, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:04 AM IST
బంగారం ప్రియులకు ఊరట.. వరుసగా రెండో రోజూ తగ్గిన పసిడి ధరలు.. కారణాలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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