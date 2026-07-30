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బంగారం మరింత తగ్గిందోచ్... జులై 30వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. నేడు గురువారం మరింత తగ్గింది. గత రెండు రోజులుగా దాదాపు రూ. 2,500 వరకు తగ్గింది. నేడు జులైూ 30వ తేదీ గురువారం దేశంలోని ప్రధాన నగరాలతోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 30, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:25 AM IST
బంగారం మరింత తగ్గిందోచ్... జులై 30వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బంగారం మరింత తగ్గిందోచ్... జులై 30వ తేదీ ధరలివే..!!
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