/బంగారం మరింత తగ్గిందోచ్... జులై 30వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. మరికొన్ని రోజులు తగ్గుతాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గత రెండు మూడు రోజులుగా వరుసగా బంగారం ధరలు తగ్గుతూనే వస్తున్నాయి. పసిడి కొనాలనుకునేవారికి ఇది మంచి సమయం అని చెబుతున్నారు. కాగా నేడు జులై 30వ తేదీ గురువారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,43, 500 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,31,540 రూపాయల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అటు వెండి ధర కూడా దిగి వస్తుంది. నేడు గురువారం ధర స్వల్పంగా తగ్గింది. కిలోకు 100 రూపాయల మేర తగ్గింది. నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడలో కిలో వెండి ధర రూ. 2,43,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
ముఖ్యంగా యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచిన తర్వాత బంగారం ధరలకు కొంత మద్దతు లభించిందని చెప్పాలి. అయితే, ఒకానొక సమయంలో బంగారం ధరలు దాదాపు రెండు శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,101డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. ప్రత్యేకంగా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం యూఎస్ డాలర్ను బలహీనపరిచి, పదేళ్ల ట్రెజరీ బాండ్లపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించింది. దీనివల్ల బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టేవారి సంఖ్య పెరిగింది. ఫలితంగా, బంగారం ధరలు పెరిగాయి. ద్రవ్యోల్బణాన్ని సుమారు రెండు శాతం వద్ద అదుపులో ఉంచడానికి తాము కృషి చేస్తున్నామని ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ ప్రకటించారు.
వడ్డీ రేట్లు యథాతథంగా ఉన్నప్పటికీ, వారి వైఖరి మృదువుగా ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, మార్కెట్లో ద్రవ్యోల్బణంపై భయాలు పెరిగాయి. అయితే, సెప్టెంబర్లో వడ్డీ రేట్లను పెంచుతారని CME FED వాచ్ అంచనా వేస్తోంది. ఆ తర్వాత, బంగారం ధరలు మళ్లీ పడిపోవడం ప్రారంభించాయి. ప్రస్తుతం, బంగారం ధర ఔన్సుకు 4,100డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయింది. మరోవైపు, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ మరియు బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ కూడా వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.
దేశీయ మార్కెట్లను పరిశీలిస్తే, బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం మార్కెట్లో డిమాండ్ లేకపోవడమే అని చెప్పవచ్చు. బంగారంపై పెట్టుబడులు తగ్గడం వల్ల దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పడిపోతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో ఒక గ్రాము బంగారం ధర రూ. 14,500 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదేవిధంగా, ఒక గ్రాము 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 13,089 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గత ఆరు నెలలుగా బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, అవి తమ గరిష్ట స్థాయి కంటే సుమారు రూ. 40,000 తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతున్నట్లు మనం చూడవచ్చు. ఎందుకంటే జనవరిలో బంగారం ధర సుమారు రూ. 1.83 లక్షలకు చేరుకుంది.
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