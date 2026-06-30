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బంగారం కొనాలనుకునేవారికి శుభవార్త.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర ..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి గుడ్ న్యూస్.. బంగారం ధరలు మరోసారి తగ్గుముఖం పట్టాయి. సోమవారంతో పోల్చితే నేడు మంగళవారం ధరలు మరింత తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర 1, 45,390గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ 1,30,550 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,27,043 పలుకుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:38 AM IST
బంగారం కొనాలనుకునేవారికి శుభవార్త.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర ..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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