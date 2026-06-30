/బంగారం కొనాలనుకునేవారికి శుభవార్త.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర ..!!

Gold Rate Today: జూన్ 30న బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి తగ్గుదలని చవిచూశాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్తో పాటు దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోనూ ఈ తగ్గుదల కనిపించింది. గ్లోబల్ కామెక్స్ ఎక్స్ఛేంజ్లో బంగారం ధర 0.36 శాతం క్షీణించి, ఔన్సుకు $14.60 తగ్గి $4081కి చేరింది. మరోవైపు, వెండి ధర 1.15 శాతానికి పైగా పడిపోయి, ఔన్సుకు $58 వద్ద ట్రేడింగ్ ప్రారంభించింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో బంగారం, వెండి స్వల్ప తగ్గుదలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఆగస్టు డెలివరీ బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,43,532 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది రూ. 630 తగ్గింది. ఈ కాలంలో, దీని గరిష్ట స్థాయి రూ. 1,44,180, కనిష్ట స్థాయి రూ. 1,43,454గా ఉంది. కాగా, మునుపటి ముగింపు ధర రూ. 1,44,162గా ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, వెండి కిలోగ్రాముకు రూ. 440 మేర పడిపోయి రూ. 2,23,912 వద్ద ప్రారంభమైంది. ఇది రూ. 2,23,055 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఈ కాలంలో, దీని గరిష్ట స్థాయి రూ. 2,24,248 కాగా, కనిష్ట స్థాయి రూ. 2,22,641గా ఉంది. కాగా, మునుపటి ముగింపు ధర రూ. 2,23,472గా ఉంది. జాతీయ రాజధాని బులియన్ మార్కెట్లో, వ్యాపారులు తక్కువ ధరలకే కొనుగోళ్లను పెంచడంతో, మూడు రోజుల నష్టాల పరంపరకు తెరపడింది.
గత మూడు నెలల్లో భారతీయులు సుమారు 50 టన్నుల పాత బంగారాన్ని విక్రయించాయని ఇటీవలి నివేదికలు సూచిస్తున్నాయని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీనికి FOMO అమ్మకాలు కారణం కావచ్చని పేర్కొన్నారు. అయితే, కేవలం ఇది మాత్రమే బంగారం ధరలలో గణనీయమైన తగ్గుదలకు కారణం కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. మార్కెట్ దిశను ఇప్పటికీ యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధానం, డాలర్, ప్రపంచ పరిణామాలు నిర్ణయిస్తాయని నిపుణులు తెలిపారు.
ప్రపంచ అనిశ్చితి, మారుతున్న పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ దీనికి ప్రధాన కారణమని నిపుణులు వివరించారు. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ ముదిరాయి, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కూడా తీవ్రమైంది. అయినప్పటికీ, పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుతం బంగారంలో సురక్షితంగా పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే వడ్డీ రేట్లు, డాలర్ కదలికలపై ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈ కారణంగానే బంగారం, వెండి ఒత్తిడికి గురవుతున్నాయి.
బంగారం, వెండి ధరల తగ్గుదలకు కేవలం యుద్ధమే కాకుండా, అనేక ప్రధాన ఆర్థిక కారకాలు కూడా కారణం అని కూడా చెబుతున్నారు. ఈ వారం, యూఎస్ వడ్డీ రేట్ల సంకేతాలు, ఉపాధి గణాంకాలు, ఇతర ఆర్థిక డేటా వెలువడనున్నాయి. ఈ డేటా తర్వాత యూఎస్ ఫెడ్ కఠిన వైఖరిని అవలంబించినా లేదా వడ్డీ రేట్లను పెంచే సూచనలు ఇచ్చినా, బంగారం, వెండిపై ఒత్తిడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
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