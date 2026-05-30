/Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. తగ్గుతున్నపసిడి ధరలు.. నేడు మే 30వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఊరట కలిగించే విషయం. బంగారం ధరలు గత రెండు మూడు రోజులుగా భారీగా తగ్గుతున్నాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. అటు విజయవాడలోనూ తగ్గాయి. 10 గ్రాముల స్వచ్చమైన 24క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,56,060 పలుకుతుంది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల ఆర్నమెంట్ ధర రూ. 1,43,050 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 10 గ్రాముల 18 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,17,040 వద్ద ఉంది. బంగారంతోపాటు వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ. 2,84,900 రూపాయలు పలుకుతోంది.
ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర రూ. 1.62 లక్షలకు చేరింది. ఇదిలా ఉండగా, ఎంసీఎక్స్ లో 24-క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం 0.59శాతం లేదా రూ. 925 తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,56,000కు చేరింది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,56,925 వద్ద ముగిసింది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,790కి పెరిగింది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, శుక్రవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,56,463కి చేరుకుంది.
24 క్యారెట్ల (999) బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 156463
23 క్యారెట్ల (995) బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 155836
22 క్యారెట్ల (916) బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 143320
18 క్యారెట్ల (750) బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 117347
14 క్యారెట్ల (585) బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 91531
అమెరికా-ఇరాన్ ఒప్పందం త్వరగా కుదిరే అవకాశం, దేశీయ మార్కెట్లో పెళ్లిళ్ల సీజన్ డిమాండ్ అంచనాల కారణంగా, శుక్రవారం జాతీయ రాజధాని బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,600 పెరిగి రూ.1.62 లక్షలకు చేరింది. స్థానిక మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,600 పెరిగి రూ.1,62,900కు చేరింది. ఈద్-ఉల్-అజ్హా పండుగ కారణంగా గురువారం బులియన్ మార్కెట్లు మూసిఉన్నాయి. బుధవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,61,300గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ గోల్డ్ ధర దాదాపు ఒక శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $4,530.72కు చేరింది.
స్పాట్ డిమాండ్ బలహీనంగా ఉండటం.. స్పెక్యులేటర్లు తమ డీల్స్ పరిమాణాన్ని తగ్గించుకున్నారు. దీని కారణంగా శుక్రవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 259 మేర తగ్గి రూ. 62,507కి పడిపోయింది. ఎంసీఎక్స్ లో జూన్ డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 259 లేదా 0.17 శాతం తగ్గి రూ. 1,56,666కి చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్లో బంగారం ధర 0.28 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు $ 4,508కి చేరింది. స్పాట్ డిమాండ్ బలహీనంగా ఉండటం వల్లే బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధరలు పడిపోయాయని మార్కెట్ నిపుణులు తెలిపారు.
అమెరికా-ఇరాన్ కాల్పుల విరమణకు సంబంధించిన పరిణామాలు, ఇటీవలి ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల నేపథ్యంలో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై వెలువరించిన అంచనాలే ఇందుకు కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దేశీయ మార్కెట్లో పెళ్లిళ్లకు డిమాండ్ ఉంటుందనే అంచనాల కారణంగా ఈ విలువైన లోహాల ధరలు బలంగా నిలబడ్డాయని అన్నారు. మార్కెట్ మౌలిక అంశాలు ధరలకు మద్దతునిస్తూనే ఉన్నందున, సమీప భవిష్యత్తులో చెప్పుకోదగ్గ అమ్మకాల ఒత్తిడిని తాము చూడటం లేదని చెప్పారు. సేఫ్ హెవెన్ డిమాండ్, పారిశ్రామిక రంగ అవకాశాల మద్దతుతో వెండి కూడా బంగారం ధోరణినే అనుసరించే అవకాశం ఉంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
