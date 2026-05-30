Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. తగ్గుతున్నపసిడి ధరలు.. నేడు మే 30వ తేదీ హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. అటు విజయవాడలోనూ తగ్గాయి. 10 గ్రాముల స్వచ్చమైన 24క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,56,060 పలుకుతుంది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల ఆర్నమెంట్ ధర రూ. 1,43,050 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 10 గ్రాముల 18 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేట్  రూ. 1,17,040 వద్ద ఉంది. బంగారంతోపాటు వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ. 2,84,900 రూపాయలు పలుకుతోంది. 
Written ByBhoomi
Published: May 30, 2026, 06:58 AM IST|Updated: May 30, 2026, 07:01 AM IST
Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

