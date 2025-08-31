Gold Rate Today: ఆగస్టు 31వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు ఇవే.. ఎంత పెరిగాయో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మరోసారి ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఆగస్టు 31, ఆదివారం మార్కెట్లో పసిడి ధరలు కొత్త రికార్డును నమోదు చేశాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 1,06,690గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 96,600 పలికింది. అంతేకాదు, వెండి ధర కూడా భారీ పెరుగుదల నమోదు చేస్తూ కిలోకు రూ. 1,23,630కు చేరుకుంది.

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మరోసారి ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఆగస్టు 31, ఆదివారం మార్కెట్లో పసిడి ధరలు కొత్త రికార్డును నమోదు చేశాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 1,06,690గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ధర రూ. 96,600 పలికింది. అంతేకాదు, వెండి ధర కూడా భారీ పెరుగుదల నమోదు చేస్తూ కిలోకు రూ. 1,23,630కు చేరుకుంది.

గత కొన్ని వారాలుగా బంగారం ధరలు ప్రతిరోజూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. బులియన్  నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, స్టాక్ మార్కెట్‌లో ఉన్న అనిశ్చితి, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఇన్వెస్టర్లను బంగారం వైపు ఆకర్షిస్తున్నాయి. పెట్టుబడిదారులు సేఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌గా పసిడి కొనుగోలు చేయడం వల్ల ధరలు క్రమంగా పెరిగాయి. ఈ ఏడాది మొదటి నుంచి ఇప్పటివరకు చూస్తే, బంగారం ధరలు దాదాపు రూ. 10,000 వరకు పెరిగాయి. ఒక్కోసారి చిన్న తగ్గుదల వచ్చినా, మళ్లీ వెంటనే పెరుగుతూ కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి.

ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఒక లక్ష దాటడం సామాన్యులకు పెద్ద భారంగా మారింది. 22 క్యారెట్ల ధర 96,000 దాటడంతో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం కష్టంగా మారింది. రాబోయే పండుగల సీజన్, పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో బంగారం అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఈ పెరిగిన ధరల కారణంగా వినియోగదారులు ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ముఖ్యంగా మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు బంగారం కొనుగోలు చేయడం ఇబ్బందికరంగా మారింది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం రికార్డు స్థాయికి చేరింది. అమెరికాలో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 3,500 డాలర్లను దాటింది. దీని ప్రభావం నేరుగా భారత మార్కెట్‌లో కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ సెంటిమెంట్ బలహీనపడినప్పుడల్లా ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు.

వెండి విషయానికి వస్తే, ధరలు పెరగడానికి ముఖ్య కారణం పరిశ్రమల్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్. ప్రత్యేకించి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీలో వెండి వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. అలాగే మొబైల్ ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల తయారీలో కూడా వెండి విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. దీనివల్ల మార్కెట్లో వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు పెరగడం వినియోగదారులకు డబుల్ భారమైందని చెప్పాలి.

