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తులం బంగారం రూ. 40,000 తక్కువ.. నేడు జులై 31వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గుతూనే ఉన్నాయి. గత రెండు మూడు రోజులుగా భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర నేడు స్వల్పంగా పెరిగింది. అయినప్పటికీ గరిష్ట స్థాయి కంటే తులంపై రూ. 40, 000 తక్కువగానే పలుకుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో నేడు జులై 31వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 31, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:27 AM IST
తులం బంగారం రూ. 40,000 తక్కువ.. నేడు జులై 31వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తులం బంగారం రూ. 40,000 తక్కువ.. నేడు జులై 31వ తేదీ ధరలివే..!!
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