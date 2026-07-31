/తులం బంగారం రూ. 40,000 తక్కువ.. నేడు జులై 31వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: నేడు శుక్రవారం, జూలై 31న బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,44,950, 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,32,871, 1 కిలో వెండి ధర రూ. 2,20,520 పలుకుతున్నాయి. నిన్నటి బంగారం ధరలతో పోలిస్తే ఈ రోజు ధర స్వల్పంగా పెరిగినట్లు మనం గమనించవచ్చు. ప్రధానంగా అమెరికన్ డాలర్ బలహీనపడటం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచడం వల్ల బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. అయినప్పటికీ, బంగారం ధరలు ఇప్పటికీ ఈ సంవత్సరం గరిష్ట స్థాయి అయిన రూ. 1.85 కంటే రూ. 40,000 తక్కువగా ఉన్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, స్పాట్ బంగారం ధరలు ఈరోజు 1.1శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,109డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1.9శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,108డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచిన తర్వాత డాలర్ బలహీనపడింది. యూఎస్ డాలర్ ఇండెక్స్ 0.9శాతం పడిపోయింది. జపనీస్ యెన్ బలపడటం వల్ల డాలర్ ఒత్తిడికి గురవుతోందని నిపుణులు అంటున్నారు. డాలర్ బలహీనపడటం పెట్టుబడిదారులను తమ పెట్టుబడులను బంగారం వైపు మళ్లించేలా ప్రేరేపించవచ్చని, ఇది బంగారం ధరల పెరుగుదలకు దారితీయవచ్చని తెలుస్తోంది.
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా వాణిజ్య శాఖ ఇటీవల విడుదల చేసిన వ్యక్తిగత వినియోగ వ్యయ సూచీ (Personal Consumption Expenditure Index) 0.1శాతం క్షీణతను చూపింది. అయితే, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి కొంతమేర తగ్గిందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, గల్ఫ్ దేశాలు ప్రస్తుతం ఇరాన్తో యుద్ధంలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. దీనివల్ల ముడి చమురు ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇరాన్ హోర్ముజ్ జలసంధిని నియంత్రించడం ద్వారా ప్రపంచ ముడి చమురు ఎగుమతులను అడ్డుకుంటుండగా, ఇప్పుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని కూడా దిగ్బంధించాలని యోచిస్తోంది. ఇది కూడా ముడి చమురు ధరలలో గణనీయమైన పెరుగుదలకు కారణమవుతోంది.
ఇది డాలర్పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే డాలర్ విలువ కూడా పెరుగుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలు ముడి చమురును కొనుగోలు చేయడానికి..దిగుమతి చేసుకోవడానికి డాలర్లను ఉపయోగించి భారీ మొత్తంలో చెల్లిస్తాయి. దీనివల్ల బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని కూడా నిపుణులు అంటున్నారు.
ఎందుకంటే డాలర్ విలువ పెరిగితే బంగారం ధరలు పడిపోతాయి. దేశీయ మార్కెట్ను పరిశీలిస్తే, ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం వల్ల అవి పెరుగుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఇదే విధంగా, ప్రస్తుతం ఆషాఢ మాసం నడుస్తోంది. కొన్ని రోజుల్లో శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కానుంది, అంటే పెళ్లిళ్ల సీజన్ కూడా మొదలవుతోంది. నగల విక్రయ కేంద్రాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఆభరణాల దుకాణాల యజమానులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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