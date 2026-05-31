/Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేడు మే 31వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: మీరు కూడా ఎవరికైనా పె బహుమతిగా ఇవ్వడానికి లేదా మీ కోసం బంగారం, వెండి కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే నేడు మే 31వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఓసారి తెలుసుకోండి. దేశంలో ఈ రోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 15,704గా ఉంది. ఇది నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే రూ. 60 తక్కువ పలుకుతోంది. అదే సమయంలో, వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ. 2,80,100గా ఉంది. ఇది నిన్నటి ధరతో పోలిస్తే రూ. 100 ఎక్కువగా పలుకుతోంది.
హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,57,040గా ఉంది. 2 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆర్నమెంటల్ గోల్డ్ రేట్ రూ.1,43,950గా ఉంది. మరోవైపు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ.1,57,190గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆర్నమెంటల్ పసిడి ధర రూ.1,44,100గా ఉంది.
MCX గోల్డ్ జూన్ ఫ్యూచర్స్ 0.21శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,56,600 వద్ద ఉండగా, MCX సిల్వర్ జూలై ఫ్యూచర్స్ 0.38శాతం తగ్గి కిలోకు రూ. 2,68,500 వద్ద ఉన్నాయి. డాలర్ ఇండెక్స్ 0.10శాతం పెరగడంతో బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఏప్రిల్లో అమెరికా ద్రవ్యోల్బణం గత మూడేళ్లలో అత్యంత వేగంగా పెరిగిన తర్వాత ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
ఈరోజు, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 15,704గా ఉంది, ఇది నిన్నటి ధర కన్నా రూ. 60 తక్కువ పలుకుతోంది. అదే సమయంలో, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,57,040గా ఉంది, ఇది నిన్నటి ధర కన్నా రూ. 600 తక్కువగా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ. 14,395గా ఉంది, ఇది నిన్నటి ధర నుంచి రూ. 55 తగ్గింది. అదే సమయంలో, 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,43,950గా ఉంది, ఇది నిన్నటి ధర నుంచి రూ. 550 తగ్గింది.
స్వల్పకాలంలో బంగారం ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో బంగారం భవిష్యత్తు బలంగానే ఉంటుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ ప్రకారం, 2025లో ప్రపంచ బంగారపు డిమాండ్ రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంటుందని అంచనా. కేంద్ర బ్యాంకులు నిరంతరం భారీ స్థాయిలో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి.
బంగారం ధరలకు $5,100 స్థాయి కీలకమైనదిగా పరిగణిస్తున్నారు. ఒకవేళ బంగారం ఈ స్థాయికి పైన నిలవలేకపోతే, ధరల బలహీనత కొనసాగవచ్చు. మరోవైపు, $4,100 బలమైన మద్దతుగా పరిగణిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భయాందోళనలు పెరిగితే, ధరలు $3,450–$3,500 స్థాయిలకు కూడా చేరుకునే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
