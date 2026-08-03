/బంగారం, వెండి ధరలు.. జులై 3వ తేదీ సోమవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today: నేడు ఆగస్టు 3వ తేదీ.. సోమవారం నాటి బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,42,978. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,31,099 పలుకుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,23,343 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. కొంతకాలంగా బంగారం ధరలు స్వల్పంగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం, వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచాలన్న యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయమే అని చెప్పాలి. ఒకవేళ వడ్డీ రేట్లను పెంచి ఉంటే, బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయి ఉండేవి. అయితే, బంగారం ధరలలో ప్రస్తుత హెచ్చుతగ్గులకు ప్రధాన కారణం డాలర్ ధరే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే డాలర్ పెరిగినప్పుడు బంగారం ధర పడిపోతుంది. కానీ, డాలర్ పడిపోయినప్పుడు బంగారం ధర పెరుగుతుంది. ఈ కారణంగా బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్త వహిస్తున్నారు.
గత ఏడాది కాలంలో బంగారం ధరలను పరిశీలించినట్లయితే.. బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగి, ఆ తర్వాత పడిపోయినట్లు మనం చూడవచ్చు. ఎందుకంటే కేవలం ఏడు నెలల క్రితం బంగారం ధర రూ.1.83 లక్షలుగా ఉండేది. దానితో పోలిస్తే, ఇది సుమారు రూ.40,000 మేర తగ్గింది. ఇది గణనీయమైన తగ్గుదలగా కనిపిస్తోంది. బంగారం ధరలు ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ కారకాలచే ప్రభావితమవుతాయి. అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధం కూడా బంగారం ధరలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. ఇరాన్తో సంఘర్షణ ఉన్నప్పుడు, ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతాయి. కాగా ముడి చమురు ధరలు పెరిగిన సందర్భంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్ విలువ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు ముడి చమురు కోసం డాలర్లలోనే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి సమయాల్లో, గణనీయమైన మొత్తంలో డబ్బు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతుంది, ఇది డాలర్కు డిమాండ్ను పెంచి, దాని విలువను పెంచుతుంది.
బంగారం ధరలు డాలర్తో అత్యంత సన్నిహితంగా ముడిపడి ఉన్నాయని భావించవచ్చు. అదేవిధంగా, ఈక్విటీ మార్కెట్లోని హెచ్చుతగ్గులకు బంగారం కూడా స్పందిస్తుంది. స్టాక్ మార్కెట్ గణనీయమైన నష్టాలను చవిచూసినప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మళ్లిస్తారు. అయినప్పటికీ, బంగారం ధరలు పడిపోతాయి. కానీ ఈక్విటీ మార్కెట్లు నష్టాల నుండి కోలుకున్నప్పుడు, బంగారం ధరలు గణనీయంగా పడిపోయే అవకాశం ఉంది. దేశీయ మార్కెట్లను పరిశీలిస్తే, బంగారం ధరలు ఎక్కువగా పండుగ సీజన్ ద్వారా ప్రభావితమవుతాయి. వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి అనేక దుకాణాలు 22-క్యారెట్ బంగారంపై భారీ తగ్గింపులను అందిస్తున్నాయి. నగల దుకాణాల యజమానులు మార్కెట్ ధరల కంటే పదివేల రూపాయల వరకు తక్కువ ధరలకే అందిస్తున్నారు. ఇటీవల, అనేక నగల దుకాణాల ముందు ప్రకటనల రూపంలో దీనికి సంబంధించిన ప్రచారం ఒకటి కనిపిస్తోంది.
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