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బంగారం, వెండి ధరలు.. జులై 3వ తేదీ సోమవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today: కొంతకాలంగా బంగారం ధరలు స్వల్పంగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం, వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచాలన్న యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయమే అని చెప్పాలి.నేడు ఆగస్టు 3వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 03, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:02 AM IST
బంగారం, వెండి ధరలు.. జులై 3వ తేదీ సోమవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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