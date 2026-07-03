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పెరుగుట విరుగుటకే.. ఆల్ టైం ధరకు తక్కువగానే పసిడి.. జులై 3వ తేదీ శుక్రవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: హైదరాబాద్,  విజయవాడలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,40,770గా నమోదైంది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల బంగారు ఆభరణాల ధర రూ. 1,29,040 కాగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,05,580గా ఉంది. జులై 3 వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 03, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:54 AM IST
పెరుగుట విరుగుటకే.. ఆల్ టైం ధరకు తక్కువగానే పసిడి.. జులై 3వ తేదీ శుక్రవారం ధరలివే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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