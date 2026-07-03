/పెరుగుట విరుగుటకే.. ఆల్ టైం ధరకు తక్కువగానే పసిడి.. జులై 3వ తేదీ శుక్రవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు.. శుక్రవారం.. జూలై 3వ తేదీన బంగారం ధరలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ. 1,40,770గా ఉంది. పది గ్రాముల 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,29,040గా ఉంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,33,340గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈరోజు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగినట్లు మనం గమనించవచ్చు. అయినప్పటికీ ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయి నుంచి ఇంకా తక్కువగానే పలుకుతోంది.
శుక్రవారం ఉదయం దేశీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత స్థానిక మార్కెట్ పరిస్థితి బంగారం ధరలలో క్రమంగా తగ్గుదలకు దారితీసింది. ఈ తగ్గుదల తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని చెప్పాలి.
ఈరోజు ఉదయం 6 గంటలకు.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,40,770గా నమోదైంది. అదేవిధంగా, 22 క్యారెట్ల బంగారు ఆభరణాల ధర రూ. 1,29,040 కాగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,05,580గా ఉంది. విశాఖపట్నం, గుంటూరు, వరంగల్, నెల్లూరు, తిరుపతి, ఖమ్మం, నిజామాబాద్ వంటి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో కూడా ఇలాంటి ధరలే వర్తిస్తాయి.
దేశవ్యాప్తంగా ఇతర మెట్రో నగరాల్లోని ధరల ధోరణులను పరిశీలిస్తే, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర చెన్నైలో అత్యధికంగా రూ. 1,44,560గా ఉంది. ముంబై, కోల్కతా, బెంగళూరులలో ధరలు హైదరాబాద్తో సమానంగా ఉండగా, జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలో స్వల్ప పెరుగుదల కనిపించి, ధర రూ. 1,40,920కి చేరింది.
వినియోగదారులు మెరుగైన రాబడి కోసం పాత బంగారు ఆభరణాలను అమ్ముతుండటంతో మార్కెట్ ధరలు తగ్గుతున్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధోరణులు, రూపాయి విలువలో హెచ్చుతగ్గులు, పండుగ సీజన్లో డిమాండ్ వంటి అంశాలు బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో, కొనుగోలుదారులు లావాదేవీలు జరిపే ముందు తాజా ధరలను చెక్ చేసుకోవడం మంచిదని సూచించడమైనది.
Disclaimer: ఈ కథనంలో పొందుపరిచిన సమాచారం కేవలం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెట్టుబడి, ఆర్థిక, వ్యాపార లేదా న్యాయ సలహాగా పరిగణించరాదు. ఇందులోని వివరాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా సేకరించబడ్డాయి. సమాచార ఖచ్చితత్వంపై జీ తెలుగు న్యూస్ ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు. ఈ సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తీసుకునే పెట్టుబడి లేదా ఇతర ఆర్థిక నిర్ణయాలకు సంబంధించి కలిగే లాభనష్టాలకు పూర్తిగా పాఠకులే బాధ్యులు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అర్హత కలిగిన ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం మంచిది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి