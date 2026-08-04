/తగ్గిన బంగారం.. ఆగస్టు 4వ తేదీ మంగళవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: నేడు ఆగస్టు 4వ తేదీ మంగళవారం.. బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 220 తగ్గి రూ.1,44,000కు చేరింది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.200 తగ్గి రూ.1,32,000కు చేరింది. కిలో వెండి ధర రూ.2,35,000గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈరోజు బంగారం ధరలు తగ్గాయి. ఈ తగ్గుదలకు ఒక కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని మార్పులు అని చెప్పాలి. అయితే, డాలర్ బలపడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ తగ్గుదల చోటుచేసుకుంది. గత వారం బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, అవి కొద్దిగా పెరిగి వెంటనే పడిపోయాయి. ముఖ్యంగా యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచుతున్న నేపథ్యంలో ఈ మార్పు సంభవించింది. అయితే, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ సెప్టెంబర్లో వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చని ప్రస్తుతం చాలా వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు పడిపోతున్నాయి.
దేశీయ మార్కెట్లోని బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, ప్రస్తుతం ఆషాఢ మాసం నడుస్తోంది. ఈ నెలలో పెళ్లిళ్లు ఎక్కువగా లేనందున, బంగారు ఆభరణాల దుకాణాలు ఆఫర్లతో వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, అనేక దుకాణాలు బంగారంపై డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. గత ఏడాది బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో వినియోగదారులు బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లను తగ్గించుకున్నారని గణాంకాలు ఇప్పటికే చూపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి బంగారు దుకాణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారంపై డిస్కౌంట్ శాతాలను అందించడానికి వెనుకాడటం లేదు. అనేక దుకాణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారంపై భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తున్నాయి. మేకింగ్ ఛార్జీలను తగ్గించడం ద్వారా వారు వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, గత ఏడాది కాలంలో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, అవి సుమారుగా 170శాతం పెరిగాయని మనం చూడవచ్చు. అయితే, ఈ అనూహ్యమైన పెరుగుదల తర్వాత, బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గడం ప్రారంభించాయి.
మరోవైపు, భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా లేదా తగ్గుతాయా అనే దానిపై చాలా మంది సందేహంగా ఉన్నారు. ఇక సెప్టెంబర్ లో జరగనున్న అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, దేశీయ సుంకాలను తగ్గిస్తే, బంగారం ధరలు మరింత చౌకగా మారవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, సుంకాలను పెంచడం వల్ల దేశంలోకి అక్రమంగా బంగారం భారీగా ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని వ్యాపార వర్గాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. పన్నులు ఎగవేసేందుకు కొందరు అక్రమ వ్యక్తులు ఈ రకమైన స్మగ్లింగ్కు పాల్పడుతున్నారని, తద్వారా విదేశాల నుండి అక్రమంగా బంగారం దిగుమతి చేసుకునే వ్యవస్థను వ్యాప్తి చేస్తున్నారని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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