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తగ్గిన బంగారం.. ఆగస్టు 4వ తేదీ మంగళవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: నేడు ఆగస్టు 4వ తేదీ మంగళవారం..  బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 220 తగ్గి రూ.1,44,000కు చేరింది. 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.200 తగ్గి రూ.1,32,000కు చేరింది. కిలో వెండి ధర రూ.2,35,000గా ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 04, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:08 AM IST
తగ్గిన బంగారం.. ఆగస్టు 4వ తేదీ మంగళవారం ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తగ్గిన బంగారం.. ఆగస్టు 4వ తేదీ మంగళవారం ధరలివే..!!
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