English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన గోల్డ్.. చరిత్రలోనే తొలిసారి తులం రూ. 1.09లక్షలు..సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ గురువారం ధరలు చూస్తే కంగుతినాల్సిందే..!!

Gold Rate Today: భారత మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు మరోసారి కొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేశాయి. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ గురువారం బంగారం ధరలు చూస్తే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,09,700 చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.98,450 పలుకుతోంది. ఇదే సమయంలో వెండి కూడా  హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. ఒక కిలో వెండి ధర రూ.1,27,738 పలికింది. దీంతో బంగారం, వెండి రెండూ ఇన్వెస్టర్లకు మంచి లాభాలను అందిస్తుంటే సామాన్య మధ్య తరగతి ప్రజలకు మాత్రం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 4, 2025, 08:22 AM IST

Trending Photos

School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
6
School Holiday
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
Gold Rate Today: హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన గోల్డ్.. చరిత్రలోనే తొలిసారి తులం రూ. 1.09లక్షలు..సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ గురువారం ధరలు చూస్తే కంగుతినాల్సిందే..!!

Gold Rate Today: భారత మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు మరోసారి కొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేశాయి. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ గురువారం బంగారం ధరలు చూస్తే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,09,700 చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.98,450 పలుకుతోంది. ఇదే సమయంలో వెండి కూడా  హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. ఒక కిలో వెండి ధర రూ.1,27,738 పలికింది. దీంతో బంగారం, వెండి రెండూ ఇన్వెస్టర్లకు మంచి లాభాలను అందిస్తుంటే సామాన్య మధ్య తరగతి ప్రజలకు మాత్రం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి అని చెప్పవచ్చు. అమెరికాలో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర తొలిసారిగా 3,600 డాలర్లను దాటింది. ఇది గ్లోబల్ మార్కెట్‌పై నేరుగా ప్రభావం చూపింది. స్టాక్ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న నష్టాలు కూడా పసిడికి అదనపు బలం ఇచ్చాయని చెప్పవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన ఆస్తిగా బంగారాన్ని ఎంచుకోవడంతో భారీగా డిమాండ్ పెరిగింది. ఈ పరిస్థితులు  పసిడి ధరలను రోజువారీగా కొత్త రికార్డులు సృష్టించేలా చేస్తున్నాయి.

బంగారం మాదిరిగానే వెండి ధరలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ఒక కిలో వెండి ధర  1.27 లక్షల రూపాయలు దాటి రికార్డ్ నమోదు చేసింది. ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ పెరగడం వెండి ధరలకు ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్, ఆటోమొబైల్ రంగాల్లో వినియోగం అధికమవుతుండటంతో వెండిపై పెట్టుబడులు మరింతగా పెరిగాయి. ఫలితంగా వెండి ధరలు చరిత్రలోనే అత్యధిక స్థాయిని తాకాయి.

Also Read: New GST Slabs:  సామాన్యులకు భారీ గుడ్ న్యూస్..జీఎస్టీపై కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. రేట్లు తగ్గేది ఆ రోజు నుంచే.. ముహూర్తం ఫిక్స్..!!   

ధరలు గగనానికి ఎగసిపోవడంతో సాధారణ ప్రజలకు బంగారం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం కష్టతరంగా మారింది. ముఖ్యంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.98 వేలకుపైగా ఉండటంతో వివాహాలు, వేడుకల కోసం పసిడి కొనుగోలు చేయడం పెద్ద భారంగా మారింది. ఇక భవిష్యత్తులో ధరలు ఎటువంటి మార్పులు చూపుతాయన్నది అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

బంగారం, వెండి ధరలు ఇలాగే పెరుగుతూ ఉంటే, పెట్టుబడిదారులకు ఇది లాభదాయకమవుతుందని, కానీ వినియోగదారులకు మాత్రం ఇది భారంగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం పసిడి, వెండి పెట్టుబడిదారుల ప్రధాన దృష్టి కేంద్రంగా మారి, రాబోయే రోజుల్లో కూడా ట్రెండ్‌ను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.

Also Read: Multibagger Stock: రాత్రికి రాత్రే 3 రూపాయలను 3లక్షలుగా మార్చిన స్టాక్.. జస్ట్ మిస్ బాబాయ్.. లేదంటే మనం కోటీశ్వరులం అయ్యేవాళ్లం..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
gold price today in india24 Carat Gold Price September 202522 Carat Gold Jewellery RateSilver Price Highest Ever Indiawhy gold prices are rising

Trending News