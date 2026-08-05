/పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. నేడు ఆగస్టు 5వ తేదీ బుధవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు ఊరటనిచ్చే వార్త ఇది. నేడు ఆగస్టు 5వ తేదీ బుధవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య శాంతి చర్చలపై నెలకొన్న సానుకూల ఆశలు బంగారం మార్కెట్పై ప్రభావం చూపాయి. ఈ అంతర్జాతీయ పరిణామాలు బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరల తగ్గుదలకు కూడా దారితీశాయి. బుధవారం ఉదయం హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,43,990గా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,31,990గా నమోదైంది. కేజీ వెండి ధర రూ. 2,25,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
హైదరాబాద్తో పాటు తెలుగు రాష్ట్రంలోని వరంగల్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కూడా ఇదే విధమైన ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. 10 గ్రాముల 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,07,990కి చేరింది. దేశవ్యాప్తంగా ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా మారుతూ ఉన్నాయి. జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,43,990గా ఉంది. హైదరాబాద్ ధరలు ఆర్థిక రాజధానులైన ముంబై, బెంగళూరు, కోల్కతాలకు వర్తిస్తాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని హెచ్చుతగ్గులు.. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకపు రేటు వంటి అంశాలు బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయని, అందువల్ల ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ సూచిస్తుంది.
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య దౌత్యపరమైన వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు ఖతార్ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ముడి చమురు ధరలు తగ్గుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు నాలుగు శాతం మేర తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. చమురు ధరలలో ఈ తగ్గుదల, వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై అంచనాలను తగ్గించే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు బంగారం ధరల పెరుగుదలపై సానుకూలంగా ఉండవచ్చు.
మరోవైపు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రస్తుతం వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచింది. భవిష్యత్తులో కూడా ఇది కొనసాగే అవకాశం ఉందని నివేదికలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందని గతంలో నమ్మిన వారి విశ్వాసం ఇప్పుడు సన్నగిల్లుతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం, ముడి చమురు ధరల తగ్గుదల దృష్ట్యా ద్రవ్యోల్బణం అదుపులో ఉండే అవకాశం ఉంది. అదనంగా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందనే పెట్టుబడిదారుల భయాలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. బంగారం ధరల పెరుగుదలకు ఇది కూడా ఒక కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు.
తగ్గుతున్న ముడి చమురు ధరల నేపథ్యంలో ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు క్రమంగా తగ్గుతాయని ఆశాభావం మార్కెట్ నిపుణులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే, అలా జరగకపోతే, వడ్డీ రేట్లను పెంచడానికి తాను వెనుకాడబోనని స్పష్టం చేశారు. ఈ వారం ఏడీపీ ఉపాధి నివేదిక బుధవారం వెలువడనుండగా, వ్యవసాయేతర వేతనాల డేటా శుక్రవారం వెలువడనుంది. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు యూ.ఎస్. ఉద్యోగాల నివేదిక కోసం కూడా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన సెప్టెంబర్ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం 61శాతం ఉందని వ్యాపారులు ప్రస్తుతం అంచనా వేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe