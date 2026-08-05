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పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. నేడు ఆగస్టు 5వ తేదీ బుధవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు ఊరటనిచ్చే వార్త ఇది. నేడు ఆగస్టు 5వ తేదీ బుధవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు బులియన్ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరల తగ్గుదలకు కూడా దారితీశాయి. బుధవారం ఉదయం హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,43,990గా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,31,990గా నమోదైంది. కేజీ వెండి ధర రూ. 2,25,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 05, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:56 AM IST
పసిడి ప్రియులకు ఊరట.. నేడు ఆగస్టు 5వ తేదీ బుధవారం ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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