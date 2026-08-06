/బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? పెరిగాయా? తగ్గాయా? ఆగస్టు 6వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: నేడు ఆగస్టు 6వ తేదీ, గురువారం నాటి బంగారం ధరలు చూస్తే.. 24 గంటల్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,52,040. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1,35,050. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,33,203 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. నిన్నటి ధరలతో పోల్చి చూస్తే, ఈరోజు బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయని మనం గమనించవచ్చు. బంగారం ధరలు పెరుగుదలకు అనేక అంతర్జాతీయ కారణాలు ఉన్నాయి. అయితే, దేశీయంగా శ్రావణ మాసపు వివాహాల సీజన్ ప్రారంభం కాబోతోంది. దీని ఫలితంగా, ప్రజలు బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలుపై అధిక ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, పెరుగుతున్న ధరలు ప్రజలలో ఆందోళనను పెంచుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు, మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయో అర్థం చేసుకుందాం. కొంతకాలం క్రితం తీవ్రంగా పడిపోయిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ పెరగడం ప్రారంభించాయి. ఇప్పుడు ఈ పెరుగుదల వెనుక గల కారణాలను పరిశీలిద్దాం.
బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
నిన్నటితో పోలిస్తే ఈరోజు బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరగడమే. డాలర్ బలహీనపడటంతో పాటు బంగారం ధరలు కూడా ఏకకాలంలో పడిపోతున్నాయి.
ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్ధ పరిస్థితి ఇప్పుడు సద్దుమణిగింది. ప్రపంచ ముడి చమురు ధరలు మళ్లీ తగ్గడం ప్రారంభించాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 80 డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోయింది.
ముడి చమురు ధరలు తగ్గినప్పుడల్లా, డాలర్లకు డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది. డాలర్ డిమాండ్ తగ్గినప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను బంగారం వైపు మళ్లిస్తారు. బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ఇది కూడా ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు.
బంగారం ధరలు చివరిసారిగా జనవరి 23న రూ.1.83 లక్షల ఆల్-టైమ్ రికార్డును తాకాయి. ఇప్పుడు, సరిగ్గా 8 నెలల తర్వాత, బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరగడం ప్రారంభించాయి.
బంగారం ధరలు పెరగడానికి మరో ప్రధాన కారణం ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచడం.
పైన పేర్కొన్న అంశాలు బంగారం ధరను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తాయని చెప్పవచ్చు.
బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా? భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ సెప్టెంబర్లో వడ్డీ రేట్లకు సంబంధించి ఒక సమావేశం కూడా నిర్వహించనుంది. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. మార్కెట్లో శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కాబోతుండటంతో, ప్రజలు బంగారు ఆభరణాలు కొనడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, ప్రస్తుత స్థాయి నుండి బంగారం ధరలు ఎంతవరకు తగ్గుతాయో చూడటానికి పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe