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బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? పెరిగాయా? తగ్గాయా? ఆగస్టు 6వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ.. మళ్లీ పెరుగుదల పుంజుకుంది. నేడు ఆగస్టు 6వ తేదీ గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయా, తగ్గాయా ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 06, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:48 AM IST
బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? పెరిగాయా? తగ్గాయా? ఆగస్టు 6వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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