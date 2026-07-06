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తగ్గిన పసిడి.. జులై 6వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: నిన్నటితో పోలిస్తే బంగారం ధరలలో గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. గత వారం బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్సు బంగారం ధర  4,182డాలర్లుగా ఉంది. వారాల తరబడి తగ్గిన తర్వాత, గత వారం బంగారం ధరలు సుమారుగా 2.3శాతం పెరిగాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 06, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:06 AM IST
తగ్గిన పసిడి.. జులై 6వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తగ్గిన పసిడి.. జులై 6వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
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