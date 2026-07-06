/తగ్గిన పసిడి.. జులై 6వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: ఈరోజు.. సోమవారం.. జూలై 6వ తేదీన బంగారం ధరలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 147,705 పలుకుతుండగా... 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.133,841లు పలుకుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 238,063 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిన్నటితో పోలిస్తే బంగారం ధరలలో గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. గత వారం బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్సు బంగారం ధర 4,182డాలర్లుగా ఉంది. వారాల తరబడి తగ్గిన తర్వాత, గత వారం బంగారం ధరలు సుమారుగా 2.3శాతం పెరిగాయి. అంచనాలతో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా, ఈ నెలలో యూఎస్ నాన్-ఫార్మ్ పేరోల్స్ కేవలం 57,000గా నమోదయ్యాయి. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే విషయాన్ని పునఃపరిశీలించడం ప్రారంభించడంతో పసిడి ధరలు పెరిగాయి.
2025లో బంగారం ధరలు సుమారుగా 66శాతం పెరిగాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంతో పోలిస్తే, బంగారం ధర సుమారు మూడు శాతం తగ్గింది. నిజానికి, 2026 జనవరిలో బంగారం ధర 5,300 డాలర్ల సర్వకాలిక గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుంది. అప్పటి నుండి చూస్తే, బంగారం ధర సుమారు 22 శాతం పడిపోయిందని గమనించవచ్చు. వాస్తవానికి, ఫిబ్రవరిలో బంగారం ధర తీవ్రంగా పడిపోయింది. అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య జరిగిన యుద్ధం కారణంగా పెట్టుబడిదారులు బంగారంపై తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకున్నారు. యుద్ధ సమయంలో, ప్రపంచ ముడి చమురు ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో, అనేక దేశాలు చమురు కొనుగోలు చేయడానికి పెద్ద మొత్తంలో అమెరికన్ డాలర్లను పోగుచేయాల్సి వచ్చింది. దీనివల్ల అమెరికన్ డాలర్లకు డిమాండ్ పెరిగింది, మరియు డాలర్ విలువ బలపడిన తర్వాత, బంగారం ధర పడిపోవడం ప్రారంభమైందని చెప్పవచ్చు.
ఇప్పుడు, వర్తమానాన్ని చూస్తే, భవిష్యత్తులో బంగారం ధర పెరుగుతుందా లేదా తగ్గుతుందా అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. గత వారం బంగారం ధర తీవ్రంగా పెరగగా, దానికి ముందు వారం బంగారం ధర తీవ్రంగా పడిపోయింది. అంటే కేవలం రెండు వారాల్లోనే బంగారం గణనీయమైన హెచ్చుతగ్గులను చవిచూసిందని అర్థం. భవిష్యత్తులో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్లపై రాబడులు కూడా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల పెట్టుబడిదారులు బంగారం వంటి సురక్షిత ఆస్తుల నుండి తమ పెట్టుబడులను ట్రెజరీ బాండ్లకు మళ్లిస్తారు. ఫలితంగా, బంగారం ధరలు పడిపోయే అవకాశం ఉంది.
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