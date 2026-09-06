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భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు 10 రోజుల్లో భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఆగస్టు 28వ తేదీ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1,61,130 ఉండగా..  ప్రస్తుతం రూ.1,54,800 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అంటే రూ.6,330 తగ్గినట్లు చూడవచ్చు. ఇక 22 క్యారెట్ల గోల్డ్‌పైనా రూ.5,800 తగ్గుదల నమోదైంది. ప్రస్తుతం రూ.1,41,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. అటు వెండి ధర  కూడా కిలో రూ.2,65,000 నుంచి రూ.2,55,000కి పడిపోయింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 06, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:46 AM IST
భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ ధరలివే..!!
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