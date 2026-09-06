/ భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు 10 రోజుల్లో భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఆగస్టు 28వ తేదీ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1,61,130 ఉండగా.. ప్రస్తుతం రూ.1,54,800 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అంటే రూ.6,330 తగ్గినట్లు చూడవచ్చు. ఇక 22 క్యారెట్ల గోల్డ్పైనా రూ.5,800 తగ్గుదల నమోదైంది. ప్రస్తుతం రూ.1,41,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. అటు వెండి ధర కూడా కిలో రూ.2,65,000 నుంచి రూ.2,55,000కి పడిపోయింది.
నేడు సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు భారీగా దిగివచ్చినట్లు మనం గమనించవచ్చు. 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,54,800వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,41,900వద్ద కొనసాగుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,55,000కి దిగివచ్చింది. . అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయిన నేపథ్యంలో, దేశీయ మార్కెట్లో కూడా తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం బంగారం ధర ఔన్సుకు $4,429గా ఉంది.
మరోవైపు, గత రెండు రోజులుగా బంగారం ధరలు పెరిగిన తర్వాత, ట్రేడింగ్ చివరి రోజున ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధర రూ. 431 మేర పడిపోయింది. ఇది 10 గ్రాములకు సుమారు రూ.1.55 లక్షల వద్ద స్థిరపడింది. యూఎస్ నాన్-ఫార్మ్ పేరోల్ డేటా విడుదలకు ముందు పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్త వైఖరి అవలంబించడమే ఈ తగ్గుదలకు కారణమని చెబుతున్నారు. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో, అక్టోబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ 10 గ్రాములకు రూ. 1.55 లక్షల వద్ద ఉంది. బంగారం ధరలు రూ. 431 (0.28%) తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,55,344 వద్ద ముగిశాయి. అంతర్జాతీయంగా, న్యూయార్క్లోని కామెక్స్లో డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఔన్సుకు $4,528 వద్ద స్వల్పంగా తక్కువగా ట్రేడ్ అయ్యాయి.
ఇదిలా ఉండగా, హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ అనలిస్ట్ (కమోడిటీస్) సౌమిల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ, ఆగస్టు నెలకు సంబంధించిన కీలకమైన యూఎస్ నాన్-ఫార్మ్ పేరోల్స్ నివేదికకు ముందు ట్రేడర్లు అప్రమత్తంగా ఉండటం వల్ల ధరలు మందకొడిగా ఉన్నాయని అన్నారు. మార్కెట్ దృష్టి పూర్తిగా యూఎస్ ఉపాధి డేటాపైనే ఉందని ఆయన చెప్పారు. దీని తర్వాత వచ్చే వారం ద్రవ్యోల్బణ డేటా రానుంది, ఇది యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య విధాన వైఖరి గురించి మరిన్ని ఆధారాలను అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఊహించిన దానికంటే బలహీనమైన డేటా డాలర్ విలువ పతనానికి దారితీయవచ్చని, ఇది బంగారం ధరలకు మద్దతు ఇవ్వగలదని ఆయన అంచనా వేశారు. అయితే, ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుండి మరింత బలమైన డేటా లేదా మృదువైన వైఖరికి సంబంధించిన కొత్త సంకేతాలు వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై అంచనాలను పునరుద్ధరిస్తే, బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోవచ్చని ఆయన అన్నారు.
మరోవైపు, ఇటీవలి ర్యాలీ తర్వాత లాభాల స్వీకరణ కారణంగా బంగారం ధరలు పడిపోయాయని చెబుతున్నారు. ఈలోగా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుండి వడ్డీ రేట్లపై తాజా సమాచారాన్ని అందించే యూఎస్ నాన్-ఫార్మ్ పేరోల్ డేటాకు ముందు పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. బ్రోకరేజ్ ప్లాట్ఫామ్ లెమన్లోని రీసెర్చ్ హెడ్ గౌరవ్ గార్గ్ మాట్లాడుతూ, యూఎస్ నాన్-ఫార్మ్ పేరోల్ డేటా డాలర్, బాండ్ ఈల్డ్స్, మరియు బంగారం, వెండి వంటి లోహాల భవిష్యత్ దిశను నిర్ధారించగలదు కాబట్టి మార్కెట్ దానిపై నిశితంగా దృష్టి సారిస్తోందని అన్నారు. మరోవైపు, భౌతిక బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసేవారికి, బంగారం ధరలు పెరిగితే, ఆభరణాల ధరలు కూడా తీవ్రంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
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