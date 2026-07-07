/మళ్లీ పతనమవుతున్న బంగారం.. జులై 7వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల కారణంగా.. బంగారం ధర నిరంతరం హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతోంది. నేడు జులై 7వ తేదీ మంగళవారం.. ఢిల్లీలో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,50,650కి పడిపోయింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం నాటికి 0.31శాతం అంటే రూ. 463 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,46,915కి చేరింది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 147,378 వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్పాట్ బంగారం ధరలు ఔన్సుకు 4,160.60డాలర్లకు పడిపోయాయి. బులియన్ల ప్రకారం.. బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,47,410కి చేరుకుంది. ఐబిజే ప్రకారం.. మంగళవారం ఉదయం నాటికి ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,45,583కి చేరుకుంది.
ప్రపంచంగా ఉన్న మందకోడి ధోరణి.. బలమైన డాలర్ కారణంగా వ్యాపారులు విలువైన లోహాలలో తమ స్థానాలను తగ్గించుకోవడంతో బులియన్ ధరలు పడిపోయాయి. సోమవారం జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.150 తగ్గి రూ.1,50,650కి చేరింది. గత సెషన్లో 99.9 శాతం స్వచ్ఛత గల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,50,800 వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ బంగారం ధరలు ఔన్సుకు 4,160.60డాలర్లకు పడిపోయాయి.
బలహీనమైన స్పాట్ డిమాండ్ మధ్య, స్పెక్యులేటర్లు తమ పొజిషన్లను తగ్గించుకోవడంతో, సోమవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు రూ. 68 మేర తగ్గి రూ. 1,47,310కి చేరాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో ఆగస్టు డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 68 లేదా 0.11 శాతం తగ్గి రూ. 1,47,310కి చేరింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, న్యూయార్క్లో బంగారం ధరలు 0.44 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 4,158.67డాలర్లకు చేరాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లలో బలహీనమైన ధోరణి కారణంగానే బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధరలు తగ్గాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు తెలిపారు.
పశ్చిమ ఆసియాలోని భౌగోళిక రాజకీయ ప్రమాదాలకు, బలమైన డాలర్కు, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య విధానంపై అంచనాలకు మధ్య పెట్టుబడిదారులు సమతుల్యం పాటిస్తుండటంతో మార్కెట్ పరిమిత శ్రేణిలోనే కొనసాగిందని వ్యాపారులు తెలిపారు. సంక్లిష్టమైన యూఎస్-ఇరాన్ సంబంధాలను పెట్టుబడిదారులు గమనిస్తూ, యూఎస్ నుండి కీలకమైన ద్రవ్యోల్బణ డేటా కోసం ఎదురుచూస్తుండటంతో సోమవారం దేశీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. ఈ సంవత్సరం యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు పరిగణనలోకి తీసుకోవడంతో, బలమైన డాలర్ కారణంగా విదేశీ వాణిజ్యంలో బంగారం ధరలు తగ్గాయని నిపుణులు తెలిపారు.
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