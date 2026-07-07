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మళ్లీ పతనమవుతున్న బంగారం.. జులై 7వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. నేడు జులై 7వ తేదీ మంగళవారం ధరలు చూస్తే.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,50,650 పలుకుతుండగా.. హైదరాబాద్ లో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1, 34, 400 పలుకుతోంది.  కిలోకు వెండి ధర  రూ. 1135 తగ్గి.. 2,37,410 పలుకుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 07, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:56 AM IST
మళ్లీ పతనమవుతున్న బంగారం.. జులై 7వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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