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  • /Gold Rate Today: యూఎస్ జాబ్స్ డేటా ఎఫెక్ట్.. పాతాళానికి బంగారం, వెండి ధరలు.. సిల్వర్ రూ. 10వేలు డౌన్.. జూన్ 7వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: యూఎస్ జాబ్స్ డేటా ఎఫెక్ట్.. పాతాళానికి బంగారం, వెండి ధరలు.. సిల్వర్ రూ. 10వేలు డౌన్.. జూన్ 7వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి బిగ్ గుడ్ న్యూస్. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. శనివారం, ఆదివారాల్లోనూ భారీగా దిగివచ్చాయి.  మే నెలలో అమెరికాలో అంచనాలను మించి ఉద్యోగ కల్పన ఉండగా బలమైన డేటా కారణంగా అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచవచ్చన్న అవకాశాలు పెరిగాయి. దీంతో డాలర్, బాండ్ ఈల్ట్స్ పెరిగాయి. బంగారం ధర భారీగా పతనం అయ్యింది. నేడు జూన్ 7వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 07, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:29 AM IST
Gold Rate Today: యూఎస్ జాబ్స్ డేటా ఎఫెక్ట్.. పాతాళానికి బంగారం, వెండి ధరలు.. సిల్వర్ రూ. 10వేలు డౌన్.. జూన్ 7వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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