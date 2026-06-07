/Gold Rate Today: యూఎస్ జాబ్స్ డేటా ఎఫెక్ట్.. పాతాళానికి బంగారం, వెండి ధరలు.. సిల్వర్ రూ. 10వేలు డౌన్.. జూన్ 7వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తత కారణంగా బంగారం ధరలు నిరంతరం మారుతున్నాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారంబంగారం10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,59,900 కు పడిపోయింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24-క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం 2.47శాతం లేదా రూ. 3,947 తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,55,600 కు చేరింది. గత ట్రేడింగ్ లో 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,547 వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ బంగారం ధర స్వల్పంగా తగ్గి ఔన్సుకు $4,470.79 కు చేరింది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి 10 గ్రాములకు రూ. 1,54,238 వద్ద ఉంది. శని, ఆదివారాల్లో మార్కెట్ మూసి ఉన్నందున, ఈ రెండు రోజులూ ఇదే ధర వర్తిస్తుంది. గుడ్రిటర్న్స్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 24-క్యారెట్ల పసిడి ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,55,910 గా ఉంది. గత 8 రోజుల్లో బంగారం ధర దాదాపు రూ. 5వేల వరకు తగ్గింది.
24 క్యారెట్ల బంగారం (999): 10 గ్రాములకు రూ. 154238
23 క్యారెట్ల (995) బంగారం: 10 గ్రాములకు రూ. 153620
22 క్యారెట్ల (916) బంగారం: 10 గ్రాములకు రూ. 141282
18 క్యారెట్ల బంగారం (750): 10 గ్రాములకు రూ. 115679
14 క్యారెట్ల (585) బంగారం: 10 గ్రాములకు రూ. 90,229
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బలహీన ధోరణి మధ్య, శనివారం జాతీయ రాజధాని బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు రూ. 400 మేర తగ్గి రూ. 1.59 లక్షలకు చేరాయి. స్థానిక మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, గురువారం ముగింపు స్థాయి అయిన 10 గ్రాముల రూ. 1,60,300తో పోలిస్తే, 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ. 400 మేర తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,900కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $4,470.79కి స్వల్పంగా తగ్గింది.
ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,221 మేర తగ్గి రూ. 1.58 లక్షలకు చేరింది. అధిక చమురు ధరలు, పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, అధిక వడ్డీ రేట్లపై ఆందోళనలు పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని తగ్గించడంతో, గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధరలు పడిపోయాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో ఆగస్టు డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర రూ. 1,221, అంటే సుమారు ఒక శాతం తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,326కు చేరింది. ఇందులో 8,346 లాట్లు ట్రేడ్ అయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, న్యూయార్క్లోని కామెక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఆగస్టు కాంట్రాక్ట్ ధర ఔన్సుకు $16.63, అంటే 0.37 శాతం తగ్గి $4,488.37కు చేరింది.
అటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో కిలో వెండిపై రూ. 10వేల వరకు తగ్గింది. దీంతో నేడు కిలో వెండి రూ. 2.70లక్షలకు దిగివచ్చింది. అంతకు ముందు రోజుల్లో 5వేల తగ్గింది. మూడు రోజుల్లో 20వేలు తగ్గింది.
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