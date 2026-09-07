/ పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. ఊరటనిచ్చిన బంగారం..వెండి ధరలు..!!

Gold Rate Today: గత వారంలో భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు ..కొనుగోలు దారులు షాకిచ్చాయి. అయితే ఈ వారంలో ప్రారంభంలో కాస్త ఊరటనిచ్చాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో సోమవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 650 తగ్గింది. దీంతో తులం ధర రూ. 1,54,150కి చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 600 తగ్గింది. దీంతో రూ. 1,41,300కి చేరుకుంది. వెండి రేటు మాత్రం స్థిరంగానే కొనసాగుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,55,000 గా ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతాన్ని బట్టి ధరల్లో వ్యత్యాసం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. తగ్గిన ధరలపై జీఎస్టీ, తరుగు అదనంగా ఉంటాయి.
బంగారం ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో, భౌతిక బంగారం ధరలు కూడా తగ్గుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భారత మార్కెట్లో బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగిన తర్వాత, బంగారు ఆభరణాలను కొనడం చాలా కష్టంగా మారింది. భారతదేశంలో దిగుమతి సుంకాలు భారీగా పెరగడంతో, బంగారు ఆభరణాల ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. అయితే, దిగుమతి సుంకాలు తగ్గించవచ్చని ఇటీవలి వార్తలు సూచిస్తున్నాయి. ఇలా జరిగితే, భౌతిక బంగారంపై ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు. బంగారు ఆభరణాల ధరలు కూడా చౌకగా మారతాయి.
మరోవైపు, ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని సూచనలు ఉన్నాయి. బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని నివేదికలు ఉన్నాయి. డిసెంబర్లో వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని, అలా జరిగితే బంగారం ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని కూడా నివేదికలు ఉన్నాయి. మరోవైపు, మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఇప్పటికీ గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. అయితే, దేశీయ మార్కెట్లో ధరలు తగ్గడానికి కొంత సమయం పడుతుందని అంచనా. అంతేకాకుండా, గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఆభరణాల మార్కెట్లో డిమాండ్ గణనీయంగా తగ్గింది. అందువల్ల, బంగారం ధరలు తగ్గితే ప్రజలు బంగారు ఆభరణాలు కొనడానికి ఆసక్తి చూపుతారని భావిస్తున్నారు.
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