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పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. ఊరటనిచ్చిన బంగారం..వెండి ధరలు..!!

Gold Rate Today: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో సోమవారం  24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 650 తగ్గింది. దీంతో తులం ధర రూ. 1,54,150కి చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 600 తగ్గింది. దీంతో రూ. 1,41,300కి చేరుకుంది. వెండి రేటు మాత్రం స్థిరంగానే కొనసాగుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 07, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:14 AM IST
పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. ఊరటనిచ్చిన బంగారం..వెండి ధరలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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