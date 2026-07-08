/దిగివస్తున్న బంగారం-వెండి ధరలు.. మరో 1,400తగ్గిన 10 గ్రాముల ధర.. జులై 8వ తేదీ రేట్స్ ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రూపాయి బలపడటం, విలువైన లోహాలకు డిమాండ్ తగ్గడం వంటివి దేశీయ ధరలను తగ్గిస్తున్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ. 1.50 లక్షలకు పడిపోయింది. నిన్నటి ధర రూ. 1,50,650గా ఉండగా.. దానితో పోలిస్తే ఇది రూ. 1,400 తక్కువగా పలుకుతోంది. బంగారంతో పాటు, వెండి ధరలు కూడా కిలోగ్రాముకు రూ.200 తగ్గి రూ. 2,39,800కి చేరాయి.
ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన జూన్ మినిట్స్ను విడుదల చేయబోతుండటంతో, పెట్టుబడిదారులు లాభాలను స్వీకరించడానికి మొగ్గుచూపారని, దీనివల్ల ఉపసంహరణల కారణంగా బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి తోడు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న రెండో విడత చర్చలు కూడా ఈ తగ్గుదలకు ఒక ప్రధాన కారణంగా పేర్కొంటున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, ఔన్సు బంగారం ధర 24.54డాలర్లు తగ్గి 4,140.59డాలర్లకు చేరుకుంది. వెండి ధర 2శాతం తగ్గి 60.89డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ లో సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ ఎక్స్ పైరీ ఉన్న వెండి ధర రూ. 236,099కి పోయిన తర్వాత ప్రారంభంలోనే రూ. 230,803కి తగ్గింది. అంటే కిలో వెండి ధర రూ. 5,296 మేర తగ్గింది. గత రెండు రోజులుగా వెండి ధర తగ్గుతూ వస్తోంది. ఈ రెండు రోజుల్లో కిలోకు రూ. 6607 మేర తగ్గింది. వెండి ఇప్పుడు జీవితకాల గరిష్ట స్థాయితో చూస్తే రూ. 4.20లక్షలతో పోలిస్తే సగం ధరకే లభిస్తోంది. బంగారం ధర ఎంసీఎక్స్ లో తక్కువగా పలుకుతోంది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1566 మేర తగ్గింది.
బంగారం రుణాలకు డిమాండ్:
దేశవ్యాప్తంగా బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి రుణాలు తీసుకునే వారి సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. బ్యాంకులు, బ్యాంకింగేతర ఆర్థిక సంస్థలు (NBFCలు) ప్రధానంగా పెద్ద మొత్తంలో బంగారం రుణాలను అందిస్తున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసిన ఒక నివేదిక ప్రకారం, మే నెలలో NBFCల నుండి బంగారం రుణాలు గతేడాదితో పోలిస్తే 70శాతం పెరిగాయి. గతేడాది మే నెలాఖరు నాటికి ఆభరణాల తాకట్టుపై రుణాలు రూ. 1.94 లక్షల కోట్లుగా ఉండగా, ఈ ఏడాది మే నెలాఖరు నాటికి అవి రూ.3.29 లక్షల కోట్లకు చేరాయని నివేదిక పేర్కొంది.
ఇందులో, NBFCలు రూ.1.19 లక్షల కోట్ల విలువైన రుణాలను మంజూరు చేశాయి. గృహ, వాహన, వ్యక్తిగత రుణాలతో సహా ఇతర రుణాలతో పోలిస్తే బంగారం రుణాలలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించిందని ఆ నివేదిక తెలిపింది. అదేవిధంగా, వ్యవసాయ లోన్స్ పెరుగుదల 17.9 శాతంగా ఉండగా, పారిశ్రామిక రంగానికి లోన్స్ పెరుగుదల 7.3 శాతంగానే పరిమితమైందని చెప్పాలి.
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