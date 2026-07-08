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దిగివస్తున్న బంగారం-వెండి ధరలు.. మరో 1,400తగ్గిన 10 గ్రాముల ధర.. జులై 8వ తేదీ రేట్స్ ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు క్రమంగా దిగివస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో రూపాయి బలోపేతం అవ్వడం, అతి విలువైన లోహాలకు డిమాండ్ పడిపోవడంతో దేశీయంగా కూడా వీటి ధరలు దిగివస్తున్నాయి. గత రెండు రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం అయ్యాయి. ఈ రెండు విలువైన లోహాలు దాదాపు 6,600పైగా పడిపోయాయి. నేడు జులై 8వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:33 AM IST
దిగివస్తున్న బంగారం-వెండి ధరలు.. మరో 1,400తగ్గిన 10 గ్రాముల ధర.. జులై 8వ తేదీ రేట్స్ ఇవే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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దిగివస్తున్న బంగారం-వెండి ధరలు.. మరో 1,400తగ్గిన 10 గ్రాముల ధర.. జులై 8వ తేదీ రేట్స్ ఇవే..!!
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