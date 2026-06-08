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Gold Rate Today: గోల్డ్ లవర్స్‎కు పండగే.. భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు.. నేడు జూన్ 8వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరల పతనం కొనసాగుతోంది. గత మూడు నాలుగు రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. నేడు జూన్ 8వ తేదీ సోమవారం 24 క్యారెట్ల 1 గ్రాము బంగారం ధర రూ. 15, 490 రూపాయలు పలుకుతుండగా.. 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,54,900 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 1 గ్రాము బంగారం ధర రూ. 14,410 పలుకుతోంది. 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,44,103 పలుకుతుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ప్రస్తుతం 4322 డాలర్లు ఉండగా.. నిన్నటితో పోల్చితే నేడు బంగారం ధర స్వల్పంగా తగ్గింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 08, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:11 AM IST
Gold Rate Today: గోల్డ్ లవర్స్‎కు పండగే.. భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు.. నేడు జూన్ 8వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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