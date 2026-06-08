Gold Rate Today: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతల కారణంగా, బంగారం ధరలు నిరంతరం మారుతున్నాయి. రెండు రోజుల తర్వాత నేడు మార్కెట్ తెరుచుకుంటోంది,. .MCXలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర 2.47శాతం అంటే రూ. 3947 తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,54,900కి చేరింది. ఇంతకుముందు ట్రేడింగ్ లో10 గ్రాములకు రూ. 1,59,547 వద్ద ముగిసింది. మరోవైపు, ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,900. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం వరకు ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,54,900గా ఉంది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,55,910గా ఉంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బలహీన ధోరణి నెలకొన్న నేపథ్యంలో, చివరి ట్రేడింగ్ రోజైన శుక్రవారం ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర తగ్గింది. 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 400 తగ్గి రూ. 1,59,900కి చేరింది. స్థానిక మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, ప్రపంచ మార్కెట్లో మందగమనం ప్రభావం దేశీయ ధరలపై కూడా కనిపించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు $ 4,470.79 వద్ద స్వల్ప తగ్గుదలతో ట్రేడవుతున్నట్లు కనిపించింది.
ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో కూడా బంగారం ధరలలో భారీ తగ్గుదల నమోదైంది. శుక్రవారం, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో ఆగస్టు డెలివరీ గోల్డ్ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,221 లేదా దాదాపు ఒక శాతం తగ్గి రూ. 1,58,326కు పడిపోయింది. అధిక ముడి చమురు ధరలు, పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, వడ్డీ రేట్లపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను ప్రభావితం చేశాయని, ఇది గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్పై ఒత్తిడి తెచ్చిందని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, న్యూయార్క్లోని కామెక్స్ ఎక్స్ఛేంజ్లో ఆగస్టు డెలివరీ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఔన్సుకు $16.63 లేదా 0.37 శాతం తగ్గి $4,488.37కు చేరుకుంది.
పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్లపై వాటి ప్రభావం గురించి పెట్టుబడిదారుల ఆందోళనలే MCXలో బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రాంతీయ అనిశ్చితి ఉన్నప్పటికీ, సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారానికి డిమాండ్ బలంగానే ఉందని వివరిస్తున్నారు. ఫలితంగా, డాలర్ ఇండెక్స్ కూడా 99.4 వద్ద స్థిరంగా ఉంటూ, మార్కెట్ దిశను నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
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