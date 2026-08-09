/ బంగారం, వెండి ధరలు.. ఆగస్టు 9వ తేదీ ఆదివారం తులం పసిడి ధర ఎంతంటే..?

Gold Rate Today: ఈరోజు ఆదివారం, ఆగస్టు 9న బంగారం ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.152,150కి చేరింది. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.139,471కి చేరింది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.232,640కి చేరింది. బంగారం ధరల పెరుగుదలకు అనేక అంతర్జాతీయ కారణాలు ఉన్నాయి. గత ఆరు వారాల్లో డాలర్ అత్యంత కనిష్ట స్థాయికి పడిపోవడం ఈ పెరుగుదలకు ఒక కారణం. డాలర్ పడిపోయినప్పుడు బంగారం ధరలు పెరుగుతాయని.. దీంతో బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగి.. బంగారం ధర కూడా పెరుగుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అదనంగా, జూలై నెలకు సంబంధించిన యూఎస్ ఉద్యోగాల డేటా అంచనాల కంటే తక్కువగా ఉంది. దీని ఫలితంగా, సెప్టెంబర్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం తగ్గిందని చెబుతున్నారు. పర్యవసానంగా, మార్కెట్లో బంగారం ధరల పెరుగుదలకు ఇది ఒక కారణమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
బంగారం ధర ఎందుకు పెరుగుతోంది?
ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధర గణనీయంగా తగ్గుతుందని అంచనా. అయితే, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచింది. ద్రవ్య విధాన కమిటీ సెప్టెంబర్లో మళ్లీ సమావేశం కానుంది. ఈ సమావేశంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచవచ్చని లేదా మరింత తగ్గించవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనివల్ల, సాధారణంగా సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా పరిగణించబడే బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి పెట్టుబడిదారులు ప్రోత్సాహం పొందవచ్చు.
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం 10 సంవత్సరాల యూఎస్ బాండ్లపై రాబడి తగ్గడమే. ఇది డాలర్ విలువను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. డాలర్ విలువ పడిపోయినప్పుడు, యూఎస్ బాండ్లపై రాబడి కూడా తగ్గుతుంది. పెట్టుబడిదారులు యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ల కంటే బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నందున, దీనిని బంగారం ధరల పెరుగుదలగా కూడా భావించవచ్చు. శ్రావణ మాసం ప్రారంభంతో బంగారం ధరలు పెరగడం దీనికి ఒక కారణం.
మరోవైపు, దేశీయ మార్కెట్లోని కారణాలను పరిశీలిస్తే, శ్రావణ మాసం ప్రారంభంతో పెళ్లిళ్ల సీజన్ కూడా మొదలవబోతోంది. దీని కారణంగా, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బంగారు ఆభరణాలకు బలమైన డిమాండ్ ఉంది. బంగారం ధరలు పెరగడానికి ఇది కూడా ఒక ప్రధాన కారణం. అంతేకాకుండా, ఇరాన్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ముడి చమురు ధరలు కూడా తగ్గాయి, ఇది డాలర్ విలువ తగ్గడానికి బంగారం ధరలు పెరగడానికి దోహదపడింది. మరోవైపు, భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు మరింత పెరుగుతాయని అనేక బ్రోకరేజ్ సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నట్లు మనం చూడవచ్చు.
Also Read: రోజూ ఈ గింజలు తింటే కిలో మటన్ తినంత బలం..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe