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ఇరాన్ పై యుద్ధం.. బంగారం ధరలు మరింత పతనం.. జులై 9వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today:  భౌగోళిక కారణాల వల్ల బంగారం ధరలు మరింత దిగివచ్చాయి. నేడు జులై 9వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 09, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:47 AM IST
ఇరాన్ పై యుద్ధం.. బంగారం ధరలు మరింత పతనం.. జులై 9వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఇరాన్ పై యుద్ధం.. బంగారం ధరలు మరింత పతనం.. జులై 9వ తేదీ ధరలివే..!!
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