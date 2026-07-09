/ఇరాన్ పై యుద్ధం.. బంగారం ధరలు మరింత పతనం.. జులై 9వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయాయి. ఇరాన్ యుద్ధమే బంగారం ధర పతనానికి కారణమని స్పష్టమవుతోంది. ఇరాన్పై అమెరికా తుది యుద్ధ ప్రకటన చేయడమే బంగారం ధరలలో భారీ పతనానికి దారితీసిందని చూడవచ్చు. నేడు గురువారం, జూలై 9న బంగారం ధరలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. పది గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 143,766. పది గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 131,791. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 227,426. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర పడిపోవడం ప్రారంభం కావడంతో, దేశీయంగా కూడా బంగారం ధర పడిపోవడం మొదలైనట్లు చూడవచ్చు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరను పరిశీలిస్తే, ప్రస్తుతం ఒక ఔన్సు బంగారం ధర 4076 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
బంగారం ధరలు పడిపోవడానికి గల ప్రధాన కారణాల విషయానికొస్తే... ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన వెంటనే, ముడి చమురు ధరలు పెరగడం మొదలయ్యాయి. దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలు అకస్మాత్తుగా డాలర్లను పోగుచేసుకుని, పెద్ద ఎత్తున చమురును కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించాయి. ఫలితంగా, డాలర్కు డిమాండ్ పెరిగి, బంగారం ధర పడిపోయింది. డాలర్కు డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు, బంగారం ధర పడిపోతుంది. ఎందుకంటే డాలర్కు డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్ల విలువ కూడా పెరుగుతుంది. అప్పుడు పెట్టుబడిదారులు ట్రెజరీ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. తత్ఫలితంగా, వారు బంగారంపై పెట్టిన పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుని, ట్రెజరీ బాండ్లలోనే పెట్టుబడి పెట్టడం కొనసాగిస్తారు. ఈ కారణంగానే బంగారం ధర పడిపోతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుత బంగారం ధరల తగ్గుదలకు ప్రతిస్పందనగా, బంగారం ప్రియులు భౌతిక బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లను పెంచుతారని నగల దుకాణాలు ఆశిస్తున్నాయి. అయితే, డాలర్ విలువ పెరగడం మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారానికి డిమాండ్ తగ్గడం వల్లే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందని నిపుణులు అంటున్నారు. అంతేకాదు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చని తెలుస్తోంది. ఇది కూడా బంగారం ధరల తగ్గుదలకు ఒక కారణం కావచ్చు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, యునైటెడ్ స్టేట్స్ జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్లపై రాబడి కూడా పెరుగుతుంది.
బంగారం ధరలు తగ్గిన నేపథ్యంలో, రాబోయే పెళ్లిళ్ల సీజన్ కోసం ప్రస్తుతం బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తున్న వారికి ఇది కొంత ఉపశమనం కలిగించే అవకాశం ఉంది. ఆషాఢ మాసం తరువాత శ్రావణ మాసం ప్రారంభమవుతుంది, దీంతో పెళ్లిళ్ల సీజన్ మళ్లీ మొదలవుతుంది. అందువల్ల, తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు కొంత ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. అయితే, బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి ఇది నష్టమేనని గమనించాలి, ఎందుకంటే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలో పెట్టుబడి పెట్టేవారు నష్టాలను చవిచూసే అవకాశం ఉంది.
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