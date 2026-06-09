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  • /Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం, వెండి ధరలు.. 10గ్రాముల గోల్డ్ రూ. 10,000..కిలో సిల్వర్ రూ. 15,000 డౌన్.. జూన్ 9వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం, వెండి ధరలు.. 10గ్రాముల గోల్డ్ రూ. 10,000..కిలో సిల్వర్ రూ. 15,000 డౌన్.. జూన్ 9వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బులియన్ మార్కెట్ కుప్పకూలింది. గత 10 రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 10,000 తగ్గింది. కిలో వెండి రూ. 15000 తగ్గింది. నేడు జూన్ 9వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరం అయిన హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రధాన నగరమైన విజయవాడలో  ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 09, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:03 AM IST
Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం, వెండి ధరలు.. 10గ్రాముల గోల్డ్ రూ. 10,000..కిలో సిల్వర్ రూ. 15,000 డౌన్.. జూన్ 9వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: file

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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