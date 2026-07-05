/తులంపై 35వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధర.. జులై 5వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు.. ఆదివారం.. జూలై 5వ తేదీన బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,47,490 ఉండగా.. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,36,790 పలుకుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,36,665 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గత వారం బంగారం ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయి, ఇప్పుడు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్కు అనుగుణంగానే బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ బలహీనపడటమే.. మనం యూఎస్ మార్కెట్ను పరిశీలిస్తే.. ఒక ఔన్సు బంగారం ధర ప్రస్తుతం 4,165 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరుగుదల అని కూడా చెప్పాలి. యూఎస్ డాలర్ విలువ బలపడితే, బంగారం ధరలు తగ్గుతాయి. యూఎస్ డాలర్ విలువ బలహీనపడితే, బంగారం ధరలు కూడా పెరుగుతాయి. ఈ రెండింటి మధ్య బలమైన సంబంధం ఉంది.
బంగారం ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడి. పెట్టుబడిదారులు తమ లాభాలను కోల్పోకుండా తరచుగా దీనిలో పెట్టుబడి పెడతారు. ముఖ్యంగా ఈక్విటీ మార్కెట్ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా భారీ నష్టాలను నివారించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అదేవిధంగా, యూఎస్ బాండ్ మార్కెట్లో వడ్డీ రేట్లు తగ్గినప్పుడు, బాండ్ రాబడులు కూడా తగ్గుతాయి. అయినప్పటికీ పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను బంగారం వైపు మళ్లించడానికి సుముఖంగా ఉన్నారు. గత వారం బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో, బంగార ప్రియులకు కొంత ఊరట లభించింది. నగల దుకాణాల్లో కొంత సందడి కనిపించింది. కానీ ఇప్పుడు, ధరలు మళ్లీ పెరుగుతుండటంతో, ప్రజలు బంగారు ఆభరణాలు కొనడానికి పెద్దగా ఆసక్తి చూపడం లేదని దుకాణ యజమానులు చెబుతున్నారు.
బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగినప్పటి నుంచి, సగటు బంగార ప్రియుడు తన కొనుగోళ్లను తగ్గించుకున్నాడని బంగారు నగల వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. అనేక ఆఫర్లు ఉన్నప్పటికీ బేస్ ధర తగ్గకపోవడంతో బంగార ప్రియులు వెనకడుగు వేస్తున్నారని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే, తేలికపాటి బంగారు ఆభరణాల డిజైన్లకు డిమాండ్ పెరిగిందని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం, మార్కెట్లో 10 గ్రాముల కంటే తక్కువ బరువున్న బంగారు ఆభరణాలకు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగింది. వాటిని కొనుగోలు చేయడానికి వినియోగదారులు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారని నగల దుకాణాల యజమానులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు, భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా లేదా తగ్గుతాయా అనే దానిపై చాలా అనిశ్చితి నెలకొని ఉందని చెప్పవచ్చు. అయితే, బంగారం ధరలు పూర్తిగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి, ఈ సమయంలో దీనిని అంచనా వేయడం కష్టమని నిపుణులు అంటున్నారు.
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