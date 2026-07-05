Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /తులంపై 35వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధర.. జులై 5వ తేదీ ధరలివే..!!

తులంపై 35వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధర.. జులై 5వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో మార్పులు ఉన్నప్పటికీ.. ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి నుంచి ఇంకా 35వేలు తక్కువగా పలుకుతున్నట్లు మనం గమనించవచ్చు. నేడు జులై 5వ తేదీ ఆదివారం ధరలు చూస్తే.. బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,47,490 ఉండగా.. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర  రూ. 1,36,790 పలుకుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,36,665 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 05, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:59 AM IST
తులంపై 35వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధర.. జులై 5వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తులంపై 35వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధర.. జులై 5వ తేదీ ధరలివే..!!
Gold Rate Today2 min ago
2
Gold Rate Today4 min ago
3
nalgonda road accident today30 min ago
4
Renault Kwid 202643 min ago
5
tirumala47 min ago