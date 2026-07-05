Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /తులంపై 35వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధర.. జులై 5వ తేదీ ధరలివే..!!

తులంపై 35వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధర.. జులై 5వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో మార్పులు ఉన్నప్పటికీ.. ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి నుంచి ఇంకా 35వేలు తక్కువగా పలుకుతున్నట్లు మనం గమనించవచ్చు. నేడు జులై 5వ తేదీ ఆదివారం ధరలు చూస్తే.. బంగారం ధరలు 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,47,490 ఉండగా.. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర  రూ. 1,36,790 పలుకుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,36,665 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

Published: Jul 05, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:01 AM IST
తులంపై 35వేలు తక్కువ పలుకుతున్న బంగారం ధర.. జులై 5వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sai Krishna Case: "నా కొడుకుని మేకులు కొట్టి చంపారు..బూడిదైనా ఇవ్వండి!" సాయికృష్ణ తల్లి ఆవేదన!
Sai Krishna Case1 min ago
2
Gold Rate Today7 min ago
3
Gold Rate Today9 min ago
4
nalgonda road accident today35 min ago
5
Renault Kwid 202647 min ago