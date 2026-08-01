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భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 1వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో నేడు ఆగస్టు 1వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలు  తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేటు రూ.380 తగ్గి రూ.1,44,220కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.350 తగ్గి రూ.1,32,200 పలుకుతోంది. అటు కేజీ వెండి ధర రూ.2,35,000గా ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నగరాన్ని బట్టి రేట్లలో తేడాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 01, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:12 AM IST
భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 1వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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