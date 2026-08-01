/భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 1వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: నేడు శనివారం ఆగస్టు 1వ తేదీన బంగారం ధరలు.. 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,44,220 పలుకుతోంది. 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,32,200వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ.2,35,000గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ తగ్గుదలకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. డాలర్ బలపడటం ఒక ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి.
ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి బంగారం, వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. కొంతకాలంగా ఈ రెండు లోహాల ధరలు ఒకే పరిధిలో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం, బంగారం ధరలు వాటి రికార్డు గరిష్ట స్థాయిల కంటే 25శాతం తక్కువగా ఉన్నాయి. ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని నివేదికలు వస్తున్నాయి.
ఈ ఏడాది జనవరిలో బంగారం ధర ఔన్సుకు 5,595డాలర్ల రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. అప్పటి నుండి, ధరలు తగ్గుతూ, ఆ గరిష్ట స్థాయి నుండి సుమారు 25శాతం పడిపోయాయి. ఈ తగ్గుదల కారణంగా, రికార్డు గరిష్ట స్థాయిలలో బంగారం కొనుగోలు చేసిన వారు భారీ నష్టాలను చవిచూశారు. పెట్టుబడిదారులు బంగారం ధరలు పెరుగుతాయని అంచనా వేసినప్పటికీ, ఇప్పుడు అవి మరింత తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు. గత వారం చూసినట్లుగా, బంగారం, వెండి ధరలు తీవ్రంగా పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర కొద్దిగా బలహీనపడి, ఔన్సుకు 4,000డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా డాలర్ బలపడుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. డాలర్ బలపడటం కూడా బంగారం ధరలు తగ్గడానికి కారణమవుతుంది. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇటీవల వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉన్నా.. సెప్టెంబర్లో వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు ఆస్కారం ఉందని పెట్టుబడిదారులు విశ్వసిస్తున్నారు. ఇది కూడా బంగారం ధరల తగ్గుదలకు దోహదపడుతోందని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, మన దేశంలో త్వరలో శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కానుంది. ఇది దేశీయ వివాహాల సీజన్కు నాంది పలుకుతుంది. అయితే, ఈ వివాహాల సీజన్తో పాటు బంగారం ధరలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉండటంతో నగల దుకాణాల యజమానులు సంతోషంగా ఉన్నారు.
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