Gold Rate Today: బంగారం ఆల్ టైం రికార్డ్.. 10 గ్రాములు రూ. 1.40 లక్షలు.. డిసెంబర్ 24వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: పసిడి, వెండి ధరలు ఊహించని రీతిలో పెరుగుతూ.. రోజుకో సరికొత్త గరిష్ట రికార్డులను నమోదు చేస్తున్నాయి. గత కొంత కాలంగా అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు.. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లలో కోతపై పెరుగుతున్న అంచనాలు.. డాలర్ కదలికలు..ఇవన్నీ కలిసి విలువైన లోహాలపై పెట్టుబడులను మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తున్నాయి. దీని ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్లలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. బుధవారం ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో 24 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,38,560కు చేరుకుని ఆల్టైమ్ రికార్డును సృష్టించింది. గత రోజు ధరతో పోలిస్తే ఇది రూ.2,400 పెరిగింది. అలాగే 22 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా రూ.2,200 పెరిగి రూ.1,27,010 వద్ద స్థిరపడింది. ఈ ధరలు సామాన్య కొనుగోలుదారులకు గట్టి షాక్ ఇస్తున్నాయి.
వెండి పరిస్థితి మరింత ఆందోళన కలిగించేలా ఉంది. కిలో వెండి ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.3,100 పెరిగి రూ.2,34,100కు చేరి చరిత్రాత్మక గరిష్ఠాన్ని తాకింది. గత కొన్ని నెలలుగా వెండి ధరల్లో కొనసాగుతున్న ర్యాలీ ఇప్పుడు వేగం పెంచుకుంది. అమెరికా – వెనెజువెలా మధ్య నెలకొన్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అనిశ్చిత వాతావరణం ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
డాలర్ విలువలో మార్పులు కూడా బంగారం ధరలపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి. డాలర్ బలహీనపడినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆశ్రయంగా బంగారాన్ని ఎంచుకుంటారు. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల కోతపై అంచనాలు పెరగడంతో బంగారం మీద డిమాండ్ మరింత పెరిగింది. అదే సమయంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో డాలర్ బలపడిన సందర్భాల్లోనూ ధరల ఊగిసలాట కనిపిస్తోంది.
Also Read: China Gold Reserve: రెండో అతిపెద్ద ఆవిష్కరణ.. ఆసియాలో భారీగా బంగారు సంపదను కనుగొన్న చైనా.. ఎక్కడంటే..?
ఈ ఏడాది పెట్టుబడుల విషయానికి వస్తే.. బంగారంతో పోలిస్తే వెండి పెట్టుబడులు అధిక లాభాలను ఇచ్చినట్లు విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం వెండిపై డిమాండ్ గణనీయంగా పెరగడం, సరఫరా పరిమితంగా ఉండడం వల్ల ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ ఎనర్జీ రంగాల్లో వెండి వినియోగం పెరగడం ధరలకు మరింత బలం ఇస్తోంది.
బంగారం ధరలు ఈ స్థాయికి చేరుకోవడంతో సామాన్యులు ఆభరణాల కొనుగోలును వాయిదా వేసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. వెండి ధర కూడా ఏడాది కాలంలో దాదాపు రెట్టింపుకు పైగా పెరగడం విశేషం. ఈ పరిస్థితులు కొనసాగితే, రానున్న రోజుల్లో విలువైన లోహాల ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
Also Read: Gold Price Prediction: 2050 నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ఎంత ఉంటుంది? ఇప్పుడు బంగారం కొనాలా? లేదా ఇల్లు కట్టుకోవాలా? నిపుణుల సలహా ఇదే..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.