/బంగారం ధరల్లో మార్పులు.. నేడు జులై 19వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు ఆదివారం జూలై 19వ తేదీన బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,42,107 పలుకుతుండగా... 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,30,264గా ఉంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,20,805 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధర ఔన్సుకు 4,000డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయింది. అంతర్జాతీయం మార్కెట్లో బంగారం ధర 3,990 డాలర్లుగా ఉంది.
ముఖ్యంగా ముడి చమురు ధరలలో వచ్చిన భారీ పెరుగుదల దృష్ట్యా, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే, బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోవచ్చు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని బంగారం ధరలు పడిపోయాయని నిపుణులు అంటున్నారు. అందువల్ల, ఈ పెరుగుదల కొనసాగితే బంగారం ధరలు 3,800డాలర్లకు, ఇంకా తగ్గకపోతే 3,500డాలర్లకు పడిపోవచ్చని Forex.com నిపుణుడు ఒకరు తెలిపారు. CME ఫెడ్ వాచ్ టూల్ ప్రకారం, సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో 71 శాతం మంది వడ్డీ రేట్లు పెరగవచ్చని నమ్ముతున్నారు. సెప్టెంబర్లో వాటిని పెంచుతారని వారు అంచనా వేస్తున్నారు.
రాబోయే రోజుల్లో, అమెరికా ప్రభుత్వ నెలవారీ వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI), ఉత్పత్తిదారుల ధరల సూచిక (PPI), రిటైల్ అమ్మకాల నివేదికలు, నిరుద్యోగ క్లెయిమ్ల డేటా కూడా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే కీలక అంశాలుగా ఉంటాయి. బంగారం ధరలలో వచ్చిన భారీ తగ్గుదల దృష్ట్యా, బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం అని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇటీవల భౌతిక బంగారం కొనుగోలుదారుల సంఖ్య తగ్గడం కూడా ఒక కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆషాఢ మాసంలో బంగారు ఆభరణాలు కొనాలనుకునే వారు, ప్రస్తుతం తగ్గుతున్న ధరలు తమకు ఇప్పుడు కొనుగోలు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తాయని ఆశాభావంతో ఉన్నారు. ఆషాఢ మాసంలో బంగారం ధరలు తగ్గడం ఈ నెల అమ్మకాలను పెంచే అవకాశం ఉందని నగల దుకాణాల యజమానులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.
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