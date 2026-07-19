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బంగారం ధరల్లో మార్పులు.. నేడు జులై 19వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఈరోజు ఆదివారం జూలై 19వ తేదీన బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,42,107 పలుకుతుండగా... 10 గ్రాముల 22-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,30,264గా ఉంది. ఒక కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,20,805 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధర ఔన్సుకు  4,000డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయింది. అంతర్జాతీయం మార్కెట్లో బంగారం ధర  3,990 డాలర్లుగా ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 19, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:23 AM IST
బంగారం ధరల్లో మార్పులు.. నేడు జులై 19వ తేదీ ధరలివే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బంగారం ధరల్లో మార్పులు.. నేడు జులై 19వ తేదీ ధరలివే..!!
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