/Gold Rate Today: పసిడి పతనం షురూ.. ఒక్కరోజే రూ. 5000 తగ్గిన గోల్డ్.. నేడు మే 16వ తేదీ శనివారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: నిప్పురవ్వలా ఎగిసిపడిన బంగారం ధరలు... ఒక్కసారిగా చల్లారుతున్నాయి. భారీగా పెరిగిన పసిడి ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. నేడు మే 16వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పతనం అయ్యాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ. 5000 తగ్గింది. దీంతో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,58,060 చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 4,050 తగ్గి రూ. 1,44,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిన్నటితో పోల్చితే నేడు భారీగా తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు.
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా డాలర్ విలువ పెరగడమే అని చెప్పాలి. డాలర్ విలువ పెరిగే కొద్ది అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్లపై వచ్చే ఆదాయం భారీగా పెరుగుతుంది. ఫలితంగా ఇన్వెస్టర్లు తమ ఇన్వెస్ట్ మెంట్లను బంగారం కంటే ట్రెజరీ బాండ్లలోనే పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. దీంతో బంగారం ధర ఒక వారం కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది.
ఇక ఈ వారం మొదటి నుంచి మనం గమనించినట్లయితే.. పసిడి ధర సుమారు 3శాతం వరకు తగ్గింది. ప్రస్తుతం స్పాట్ బంగారం ధర 2 శాతం తగ్గి 1 ఔన్సుకు 4560 డాలర్లకు పడిపోయింది. మే 5వ తేదీ తర్వాత బంగారం ధర ఈ స్థాయిలో భారీగా పడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి అని చెప్పాలి. బంగారం ధరలు కేవలం ఒక్కరోజులోనే 128 డాలర్లు తగ్గింది. జూన్ డెలివరీకి అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 2.7శాతం నష్టపోయి 4561 డాలర్స్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
డాలర్ బలపడటంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను అమెరికా జారీచేసే ట్రెజరీ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపించడం వల్ల కూడా బంగారం వంటి సేఫ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్స్ పై ఆసక్తి తగ్గిందని చెప్పాలి. దీంతో బంగారంలో ఒక్కసారిగా అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగింది. గడిచిన 2 నెలల్లో గమనిస్తే.. డాలర్ ఈ వారం భారీ లాభాలను గడించింది. అలాగే పదేళ్ల బెంచ్ మార్క్ ట్రెజరీ బాండ్స్ ఆదాయం ఈ ఏడాది కాలంలోనే గరిష్టస్థాయికి చేరింది. దీంతో గోల్డ్ లో వడ్డీ కూడా లభించదని భావించిన ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను మంచి లాభాలు అందిస్తున్న అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్లలోనే ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి కనబర్చుతున్నారు.
అయితే చైనా పర్యటనలో ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వాణిజ్యం విషయంలో పెద్దగా పురోగతి సాధించలేదని చెప్పాలి. అంతేకాదు ఇరాన్ యుద్ధం విషయంలో కూడా చైనాతో జరిపిన చర్చల్లో ఎక్కడా కూడా ఆశాజనకమైన వాతావరణం కనిపించలేదు. దీంతో క్రూడాయిల్ ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి క్రూడాయిల్ ధరలు దాదాపు 40శాతం మేర పెరిగాయి. సాధారణంగా చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. అయితే సెంట్రల్ బ్యాంకులు ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిన్పపుడు వడ్డీ రేట్లు పెంచేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.
ఇప్పుడు అమెరికన్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ కూడా వడ్డీరేట్లు పెంచే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి ఫెడరల్ వాచ్ టూల్ సీఎంఈ కూడా వడ్డీ రేట్ల పెంపు వైపు మొగ్గుచూపుతుందని చెప్పాలి. దీంతో వడ్డీ రేట్లు పెరిగినట్లయితే బంగారం ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
